UKPN начнёт отапливать дома британских малоимущих кластерами из сотен Raspberry Pi

Британская UK Power Networks (UKPN) в рамках программы SHIELD (Smart Heat and Intelligent Energy in Low-income Districts) начала устанавливать микро-ЦОД на базе одноплатных компьютеров Raspberry Pi — для отопления домохозяйств, нуждающихся в деньгах для оплаты коммунальных услуг, сообщает The Register.

Выбранные домохозяйства оснастят солнечными элементами питания и аккумуляторными системами, треть из них получит и систему HeatHub — сверхкомпактный ЦОД размером с большой тепловой насос, который заменит традиционные газовые котлы. Полученные в рамках пробного развёртывания данные используют для масштабирования SHIELD, к 2030 году UKPN намерена ежегодно развёртывать 100 тыс. систем.

Платформа HeatHub разработана компанией Thermify. Она предназначена для запуска облачных контейнеризированных нагрузок. Каждый HeatHub включает до 500 модулей Raspberry Pi CM4 или CM5, погружённых в масло. Полученное тепло передаётся в системы отопления и горячего водоснабжения, а сам HeatHub легко установить вместо бойлера. HeatHub имеет собственное выделенное интернет-подключение.

Над внедрением «низкоуглеродных» технологий SHIELD компания UKPN сотрудничает с Power Circle Projects, жилищной ассоциацией Eastlight Community Homes и Essex Community Energy. Также она участвует над установлением нового социального тарифа на отопление на востоке и юго-востоке Англии. Малоимущие клиенты будут платить фиксированную ставку в £5,60 ($7,52) ежемесячно, а SHIELD поможет им сократить счета за электричество на 20–40 %.

Куратор SHIELD со стороны Eastlight Community Homes заявил, что результаты пилотного проекта обнадёживают, его планируют опробовать ещё в сотнях домов. Это поможет семьям поддерживать комфортные условия проживания, не беспокоясь о росте цен на энергию. Для обычных пользователей у Thermify иные условия — модуль для типового дома с тремя спальнями обойдётся в £2500 ($3365), ещё £500 ($673) возьмут за установку, а за отопление будут брать £50/мес. ($67/мес.). В особых случаях плата может быть снижена вдвое, а в экстремальных ситуациях тепло будет предоставляться бесплатно.

Это уже не первый проект подобного рода. Так, Heata — изначально принадлежавшая British Gas, предлагает использовать серверы в качестве домашних водонагревателей, что позволяет сократить расходы на электричество для домовладельцев. Тепло вырабатывается за счёт рабочих нагрузок облачного оператора Civo. Также пару лет назад начала работать британская Deep Green — она обеспечивает теплом предприятия и бассейны с помощью мини-ЦОД, размещаемых на их территории.

