В Херне построят деревянный ЦОД Hochtief Yexio мощностью 2 МВт

Hochtief анонсировала создание деревянного дата-центра для периферийных вычислений серии Yexi в германском Херне (Herne), сообщает Datacenter Dynamics. Объект мощностью 2 МВт разместят в инновационном квартале Фукенбург (Funkenberg). ЦОД будет оснащён системой прямого жидкостного охлаждения с подключением к местной сети центрального отопления.

Предполагается, что ЦОД Yexio станет ключевым компонентом системы умного города. Мощность ЦОД можно будет масштабировать до 4 МВт, также на объекте будет сформирована живая изгородь. Начать строительство планируют ещё до конца 2025 года, ввод в эксплуатацию рассчитан на середину 2027 года.

Hochtief, принадлежащая испанской строительной компании ACS. Hochtief, занимается возведением и эксплуатацией ЦОД. Компания рассчитывает создать под брендом Yexio сеть из 15 деревянных edge-центров по всей Германии, один из которых уже запущен, а четыре находятся в стадии строительства. Проект поддерживается Palladio Partners, а значительная часть мощностей будет арендоваться совместным предприятием Yexio Cloud, организованном Hochtief и немецким производителем серверов Thomas-Krenn AG. Также планируются объекты в Австрии и Швейцарии. В Великобритании сформировано подразделение Hochtief Data Center Partner Limited.

ACS имеет доли в Hochtief, Turner Construction, Dragados, CIMIC, Leighton Asia, Ventia и др. В число клиентов компании входят Meta✴ и Vantage. Недавно ACS переключилась на создание собственных дата-центров, которые можно сдавать в аренду или продавать клиентам. Она приобрела земельные участки и/или подала заявки на строительство кампусов в Испании и США, и, по данным Hochtief, у компании есть потенциал для строительства объектов общей мощностью около 5 ГВт по всему миру.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: