Дефицит памяти добрался и до Raspberry Pi: цены на четвёртую и пятую «малинку» выросли

Рост цен на компоненты для вычислительных систем, который в основном объясняют бумом на ИИ-рынке, привёл к удорожанию даже традиционно дешёвых одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Как сообщила компания, после увеличения в октябре цен на вычислительные модули CM4/CM5 из-за ограничений поставок памяти DDR4, ей пришлось повысить цены на Raspberry Pi 4 и 5.

Для тех, кто ищет более доступный вариант, компания выпустила модель Raspberry Pi 5 1 Гбайт. Однако его цена выше традиционных $35 — сразу $45. Впрочем, цена Raspberry Pi 4 1 Гбайт не изменилась и по-прежнему составляет $35. Напомним, что в октябре цена CM4/CM5 с 4 Гбайт памяти выросла на $5, с 8 Гбайт памяти — на $10. Стоимость Raspberry Pi 500 была увеличена на $10 — до $100. Компания пообещала вернуть цены к прежним значениям, как только снизится цена памяти. Ранее она так уже делала.

«…, чтобы компенсировать недавний беспрецедентный рост стоимости памяти LPDDR4, мы объявляем о повышении цен на некоторые модели Raspberry Pi 4 и 5. Эти изменения во многом отражают повышение цен на наши вычислительные модули, о котором мы объявили в октябре, и помогут нам обеспечить поставки памяти в условиях всё более ограниченного рынка в 2026 году», — объявила Raspberry Pi.

Ниже показано, как изменились цены на компьютеры Raspberry Pi. В перечне не указаны модели Raspberry Pi 4 2 Гбайт, Raspberry Pi 3+ и более ранние модели, а также семейство Raspberry Pi Zero, которых не коснулось изменение цен.

Как отметил ресурс CNX Software, Raspberry Pi 5 1 Гбайт доступен ограниченно, поскольку, по всей видимости, он продаётся в основном через европейских реселлеров, а также через Canakit в США и Канаде. Однако найти его в Азии будет сложно, и ни у одного из реселлеров «остального мира» эта модель не имеется в наличии, отметил ресурс.

