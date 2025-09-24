Raspberry Pi готовит вычислительный модуль CM0 с поддержкой Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2 LE

Компания Raspberry Pi, по сообщениям сетевых источников, продемонстрировала в Китае на мероприятии China International Industrial Expo вычислительный модуль Compute Module 0 (CM0). Ожидается, что новинка поступит в продажу по ориентировочной цене от $18.

Основой решения служит система Raspberry Pi RP3A0 SiP (System-in-Package), которая содержит процессор Broadcom BCM2710A1 и 512 Мбайт оперативной памяти LPDDR2. В свою очередь, чип BCM2710A1 объединяет четыре вычислительных ядра Arm Cortex-A53 с частотой 1 ГГц, графический ускоритель VideoCore IV с поддержкой OpenGL ES 1.1/2.0 и VPU-блок с возможностью декодирования материалов H.264/MPEG-4 1080p30 и кодирования H.264 1080p30.

Новинка будет доступна в модификациях без встроенной флеш-памяти (Raspberry Pi CM0 Lite), а также с накопителем eMMC вместимостью 8 или 16 Гбайт. В оснащение опционально могут быть включены контроллеры Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) и Bluetooth 4.2 LE. Говорится о поддержке интерфейсов SDIO (только Raspberry Pi CM0 Lite), HDMI, TV DAC, MIPI DSI (4 линии), DPI (Display Parallel Interface), MIPI CSI (4 линии), PCM, USB 2.0, 28 × GPIO, UART, SPI, 2 × I2C. Размеры вычислительного модуля составляют 39 × 33 мм. Диапазон рабочих температур простирается от -20 до +85 °C.

Для новинки будет доступна дополнительная интерфейсная плата Raspberry Pi CM0 I/O Board. Она оснащена разъёмом HDMI, двумя портами Micro-USB (питание и данные), коннекторами MIPI-DSI и MIPI-CSI, слотом для карты microSD и 40-контактной колодкой GPIO. Решение, как отмечает CNX Software, по всей видимости, сможет работать под управлением Raspberry Pi OS.

