Плата Suptronics X1013 добавляет сразу 10 USB-портов к Raspberry Pi 5

В продажу поступила интерфейсная плата Suptronics X1013 для одноплатного компьютера Raspberry Pi 5. Новинка призвана расширить возможности по подключению периферийных устройств.

Напомним, изделие Raspberry Pi 5 оснащено чипом Broadcom BCM2712C1 с четырьмя ядрами Arm Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц, 2/4/8/16 Гбайт оперативной памяти, контроллерами Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE), слотом microSD, адаптером 1GbE с поддержкой PoE+ и пр.

Собственно Raspberry Pi 5 располагает четырьмя USB-портами — двумя USB 3.0 и двумя USB 2.0. Плата Suptronics X1013 добавляет ещё 10 разъёмов USB Type-A. Это четыре порта USB 3.0 (5 Гбит/с) на базе контроллера Via Lab VL805 (PCIe Gen2 x1 — 4x USB 3.0), а также шесть портов USB 2.0 (480 Мбит/с) на основе Terminus FE 2.1. Для периферийных устройств, которым необходима пропускная способность не ниже 5 Гбит/с, следует в приоритетном порядке использовать порты USB 3.0 непосредственно на Raspberry Pi 5.

Подключение интерфейсной платы осуществляется через 16-контактный коннектор FFC PCIe. Питание в диапазоне 9–18 В подаётся через DC-разъём, после чего через контакты Pogo Pins направляется на Raspberry Pi 5 (предусмотрено автоматическое отключение всех USB-устройств при выключении одноплатного компьютера). В комплект поставки входят необходимый крепёж и соединительный шлейф. Размеры изделия составляют 107,5 × 85 мм. Приобрести интерфейсную плату можно по ориентировочной цене от $35.

