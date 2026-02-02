Карта на прибавление «ума»: M5Stack выпустила для Raspberry Pi 5 ИИ-ускоритель с 8 Гбайт RAM

Компания M5Stack, по сообщению CNX Software, выпустила комплект AI-88502 LLM Accelerator M.2 Kit — это ИИ-ускоритель для одноплатного компьютера Raspberry Pi 5, предназначенный для работы с большими языковыми моделями (LLM) и приложениями машинного зрения. Новинка представляет собой альтернативу изделию Raspberry Pi AI HAT+ 2.

Основой анонсированного решения служит модуль M5Stack LLM-8850 формата M.2 M-Key 2242 с интерфейсом PCIe 2.0 x2. Он оснащён чипом Axera AX8850 с восемью ядрами Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц и нейропроцессорным узлом (NPU), обеспечивающим ИИ-производительность до 24 TOPS на операциях INT8. Встроенный VPU-блок предоставляет возможность кодирования и декодирования видеоматериалов H.264/H.265 в формате 8К со скоростью соответственно 30 и 60 к/с. В оснащение входят 8 Гбайт LPDDR4x-4266. Модуль имеет размеры 42,6 × 24,0 × 9,7 мм и весит 14,7 г. Максимальное энергопотребление — 7 Вт.

Изделие M5Stack LLM-8850 устанавливается на плату-адаптер Pi HAT 8850. Она оснащена 16-контактным коннектором FFC PCIe 2.0/3.0 x1 и 40-контактной колодкой GPIO. Питание 9/12/20 В подаётся через разъём USB Type-C PD 3.0. Габариты платы составляют 65,0 × 58,0 × 12,7 мм, масса — 31,9 г. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C. В комплект также входят кулер с вентилятором и радиатором для охлаждения модуля М.2 и крепёж для монтажа на одноплатный компьютер Raspberry Pi 5.

Набор M5Stack AI-88502 LLM Accelerator M.2 Kit предлагается по цене $215. Заявлена возможность использования следующих ИИ-моделей:

Визуальные — YOLO11, Yolo-World-V2, Yolov7-face, Depth-Anything-V2, MixFormer-V2, Real-ESRGAN, SuperResolution, RIFE;

Языковые — Qwen3-0.6B, Qwen3-1.7B, Qwen2.5-0.5B-Instruct, Qwen2.5-1.5B-Instruct, DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B, MiniCPM4-0.5B;

Мультимодальные — InternVL3-1B, Qwen2.5-VL-3B-Instruct, SmolVLM2-500M-Video-Instruct, LibCLIP;

Аудио — Whisper, MeloTTS, SenseVoice, CosyVoice2, 3D-Speaker-MT;

Генеративные — lcm-lora-sdv1-5, SD1.5-LLM8850, LivePortrait.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: