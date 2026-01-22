Алюминиевый корпус и интерфейс USB 3.0: официальная флешка Raspberry Pi Flash Drive стоит от $30

Компания Raspberry Pi анонсировала фирменный флеш-брелок под названием Raspberry Pi Flash Drive. Устройство доступно для заказа в модификациях вместимостью 128 и 256 Гбайт по ориентировочной цене $30 и $55 соответственно.

Производитель популярных одноплатных компьютеров отмечает, что у многих пользователей, которым нужна флешка для резервного копирования данных или их передачи между разными системами, часто возникает соблазн купить самый дешевый вариант на маркетплейсе или в ближайшем магазине. Но в этом случае покупатели рискуют получить некачественное устройство с низкими скоростями чтения и записи, хрупким корпусом или гораздо меньшей вместимостью, нежели заявлено. Изделие Raspberry Pi Flash Drive лишено всех этих недостатков.

Для обмена данными служит интерфейс USB 3.0 (Type-A). Заявленная скорость записи достигает 75 Мбайт/с у варианта на 128 Гбайт и 150 Мбайт/с у версии ёмкостью 256 Гбайт. Говорится, что накопителю не страшны внезапные отсоединения от порта и сбои питания.

Устройство наделено кешем pSLC для кратковременного повышения производительности при записи. Реализована поддержка средств мониторинга S.M.A.R.T., а также команд TRIM. При простое флешка автоматически переходит в режим пониженного энергопотребления.

Новинка заключена в прочный полностью алюминиевый корпус, заявляет компания. Имеется отверстие для крепления, что позволяет носить брелок, например, на связке ключей. На поверхности выгравирован логотип Raspberry Pi.

