Модуль AI HAT+ 2 добавляет к Raspberry Pi 5 ИИ-ускоритель Hailo-10H

Компания Raspberry Pi анонсировала специализированный модуль расширения AI HAT+ 2, позволяющий использовать одноплатный компьютер Raspberry Pi 5 для ИИ-инференса. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене $130.

Ранее Raspberry Pi выпустила ИИ-модуль AI HAT+, который в зависимости от модификации оснащается ускорителем Hailo-8 (26 TOPS) или Hailo-8L (13 TOPS). Такие изделия предназначены прежде всего для инференса. Решение Raspberry Pi AI HAT+ 2, в свою очередь, спроектировано под генеративный ИИ.

В основу новинки положен ускоритель Hailo-10H, который позволяет использовать большие языковые модели (LLM), визуально-языковые модели (VLM) и другие модели генеративного ИИ локально. Чип функционирует в тандеме с 8 Гбайт LPDDR4/4X. Заявленная ИИ-производительность достигает 40 TOPS на операциях INT4. Для задач, основанных на машинном зрении, таких как распознавание объектов, оценка позы и сегментация сцены, производительность AI HAT+ 2 приблизительно эквивалентна быстродействию ранее выпущенного ИИ-модуля на базе Hailo-8.

При подключении модуля операционная система Raspberry Pi OS автоматически обнаруживает ускоритель и переносит на него поддерживаемые задачи ИИ. Поначалу для изделия будут доступны следующие LLM: DeepSeek-R1-Distill, Qwen2.5-Coder, Qwen2.5-Instruct и Qwen2 (все с 1,5 млрд параметров), а также Llama3.2 (с 1 млрд параметров). В дальнейшем будут предложены более крупные модели.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: