Raspberry Pi выпустила M.2 NVMe SSD ёмкостью 1 Тбайт

Raspberry Pi сообщила о выпуске нового SSD формата М.2 2230, предназначенного для использования с одноплатными компьютерами Raspberry Pi 5 и другими устройствами. Изделие может применяться в том числе в качестве загрузочного накопителя.

Оригинальные SSD под брендом Raspberry Pi дебютировали в октябре прошло года. Тогда были представлены модификации вместимостью 256 и 512 Гбайт. Новая версия рассчитана на хранение 1 Тбайт информации. Устройство имеет интерфейс PCIe 3.0 (NVMe 1.4), тогда как RPi 5 предлагает только PCIe 2.0 x1. Заявленный показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольных чтении и записи данных блоками по 4 Кбайт достигает 90 тыс. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +70 °C.

Стоимость Raspberry Pi SSD на 1 Тбайт составляет $70. Для сравнения: варианты на 256 и 512 Гбайт можно приобрести за $30 и $45 соответственно. Накопители будут выпускаться как минимум до января 2032 года. Для монтажа накопителя на Raspberry Pi 5 требуется модуль Raspberry Pi M.2 HAT+ (Hardware Attached on Top) с коннектором M.2, который продаётся отдельно.

Помимо SSD, компания Raspberry Pi предлагает официальные карты памяти стандарта microSD. Они доступны в модификациях объёмом 32, 64, 128 и 256 Гбайт. Изделия соответствуют классам C10, U3, V30 и A2. Величина IOPS при произвольном чтении достигает 5000, при произвольной записи — 2000. Опционально на такие карты может быть предустановлена ОС Raspberry Pi. Изделия могут эксплуатироваться при температурах от -25 до +85 °C.

