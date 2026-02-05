Из-за дефицита памяти у Raspberry Pi 4 появился версия со «сдвоенной» RAM, а 16-Гбайт версия Raspberry Pi 5 существенно подорожала

Компания Raspberry Pi, по сообщению ресурса CNX Software, из-за дефицита чипов памяти, сформировавшегося на фоне бума ИИ, продолжает поднимать цены на свои одноплатные компьютеры. А в конструкцию отдельных моделей даже внесены изменения с целью обеспечения гибкости в цепочке поставок DRAM.

Напомним, в конце прошлого года повысились цены на изделия Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5: прирост составил от $5 до $25 в зависимости от модификации. Очередное изменение стоимости затронуло названные одноплатные компьютеры, а также вычислительные модули Raspberry Pi Compute Module 4 и Raspberry Pi Compute Module 5, несущие на борту 2 Гбайт оперативной памяти и более (модификации с 1 Гбайт ОЗУ предлагаются по прежней цене). Прибавка выглядит следующим образом:

2 Гбайт — плюс $10;

4 Гбайт — плюс $15;

8 Гбайт — плюс $30;

16 Гбайт — плюс $60.

Вместе с тем выпущен новый вариант Raspberry Pi 4 — изделие Raspberry Pi 4 v1.5 Dual RAM (маркировка «Raspberry Pi 4 Model B © Raspberry Pi 2025»). У такого одноплатного компьютера вместо одного чипа LPDDR4 используются два, которые расположены на лицевой и обратной сторонах. CNX Software отмечает, что на фоне нехватки компонентов DRAM может сложиться ситуация, когда два чипа памяти на 4 Гбайт будут стоить дешевле одного на 8 Гбайт. Кроме того, такая компоновка позволит решить проблему недоступности модулей LPDDR4 большой ёмкости: производитель сможет заменять их парой чипов вдвое меньшего объема.

