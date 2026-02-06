ИИ-пирамида: M5Stack представила мини-компьютер AI Pyramid Computing Box в необычном корпусе

Компания M5Stack, по сообщению CNX Software, выпустила компьютер небольшого форм-фактора AI Pyramid Computing Box, подходящий для работы с ИИ-приложениями. Главной особенностью новинки является необычное исполнение: устройство заключено в пирамидальный корпус, в верхней части которого располагается настраиваемая кнопка с подсветкой.

В основу положен процессор Axera AX8850 с восемью ядрами Arm Cortex-A55, работающими на частоте до 1,7 ГГц. Встроенный NPU-блок обеспечивает ИИ-производительность до 24 TOPS на операциях INT8. Возможно кодирование материалов 8K (30 к/с) и декодирование 8K (60 к/с) в форматах H.264/H.265. В оснащение входят флеш-модуль eMMC 5.1 вместимостью 32 Гбайт и слот для карты microSD.

Стандартная версия AI Pyramid Computing Box несёт на борту 4 Гбайт LPDDR4Х-4266 (по 2 Гбайт для ОС и NPU). Есть два выхода HDMI с поддержкой 4Kp60. Более мощный вариант AI Pyramid Computing Box Pro располагает 8 Гбайт ОЗУ (по 4 Гбайт для ОС и NPU), а также выходом и входом HDMI с поддержкой 4Kp60.

Устройство наделено аудиокодеком ES8311, массивом из четырёх микрофонов ES7210, четырьмя портами USB 3.0 Type-A (5 Гбит/с) и двумя портами USB Type-C (один поддерживает стандарт PD 3.0), двумя сетевыми портами 1GbE (RJ45) и двумя 4-контактными коннекторами UART/I2C. Все разъёмы сосредоточены на одной из боковых граней. Там же находится небольшой информационный OLED-дисплей с разрешением 128 × 32 точки. Габариты составляют 144,5 × 105,0 × 62,0 мм, масса — 195 г. Питание (9 В / 3 А) подаётся через коннектор USB Type-C.

На мини-компьютере применяется платформа Linux на базе Ubuntu. Модель AI Pyramid Computing Box предлагается за $200, а вариант AI Pyramid Computing Box Pro стоит на $50 больше.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: