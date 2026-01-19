ASRock Industrial представила мини-компьютеры NUC(S) Ultra 300 Box на базе Intel Panther Lake

Компания ASRock Industrial анонсировала компьютеры небольшого форм-фактора NUC(S) Ultra 300 Box, предназначенные для использования в коммерческой и промышленной сферах. Устройства могут применяться в том числе для выполнения аналитики в реальном времени или поддержания ИИ-приложений на периферии.

Новинки выполнены на аппаратной платформе Intel Panther Lake-H. Максимальная конфигурация включает процессор Ultra X7 358H с 16 ядрами (4Р+8Е+4LPE); тактовая частота составляет до 4,8 ГГц в турбо-режиме. В состав чипа входят графический ускоритель Intel Arc B390 и нейропроцессорный узел (NPU) с ИИ-производительностью до 50 TOPS на операциях INT8. Доступны два слота SO-DIMM для модулей оперативной памяти DDR5-7200 суммарным объёмом до 128 Гбайт.

Устройства располагают слотами M.2 Key M 2280 (PCIe 5.0 x4) и M.2 Key M 2242 (PCIe 4.0 x4) для SSD. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также звуковой кодек Realtek ALC256. Возможен вывод изображения одновременно на четыре монитора через два интерфейса HDMI 2.1, разъёмы USB4/Thunderbolt 4 (DP 2.1) и USB 3.2 Type-C (DP1.4a).

Модель NUC Ultra 300 Box несёт на борту сетевые контроллеры Intel I226LM и Intel I226V с поддержкой 2.5GbE (есть два коннектора RJ45). Во фронтальной части располагается один порт USB 3.1 Type-A, в тыльной — два. Габариты составляют 117,5 × 110 × 49 мм, масса — около 1 кг.

В свою очередь, модификация NUCS Ultra 300 Box получила только один сетевой контроллер — Intel I226LM с поддержкой 2.5GbE (RJ45). При этом спереди и сзади предусмотрены по два порта USB 3.1 Type-A. Этот компьютер имеет размеры 117,5 × 110 × 38 мм и весит примерно 1 кг. Диапазон рабочих температур у обоих устройств простирается от 0 до +40 °C. Заявлена совместимость с Windows 10/11. Возможен монтаж посредством крепления VESA.

