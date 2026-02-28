ASUS готовит «беспамятные» облачные мини-ПК NUC 16 для Windows 365

Компания ASUS сообщила о скором выходе компьютеров небольшого форм-фактора NUC 16, оптимизированных для использования облачного ПО Windows 365. Устройства, заключенные в корпус объёмом всего 0,7 л, построены на аппаратной платформе Intel.

Полностью технические характеристики NUC 16 for Windows 365 не раскрываются. При этом ASUS говорит о применении «новейшего процессора Intel», работающего в тандеме с памятью DDR5. Сетевые источники считают, что с учётом специфики компьютеров могут быть задействованы чипы поколения Twin Lake или Wildcat Lake. В оснащение устройств входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, сетевой контроллер 2.5GbE, интерфейс HDMI, порты USB Type-C (20 Гбит/с) и USB Type-A (10 Гбит/с), стандартное аудиогнездо на 3,5 мм.

Внешне изделия напоминают мини-компьютер ASUS NUC 16 Pro, который использует платформу Intel Panther Lake. В максимальной конфигурации устанавливается процессор Core Ultra X9 388H с 16 ядрами (4Р+8Е+4LPE), а объём ОЗУ достигает 128 Гбайт. Возможна установка SSD типоразмера М.2 с интерфейсом PCIe 5.0 x4 (NVMe) вместимостью до 8 Тбайт. Этот компьютер рассчитан на работу с Windows 11 Pro или Home. Габариты составляют 144 × 117 × 42 мм, масса — 685 г. Допускается монтаж посредством крепления VESA. Однако в случае нового NUC 16 локальное хранение данных и приложений не предполагается — всё находится в Microsoft Azure, что как минимум позволит сэкономить на дефицитных SSD и RAM.

Кроме того, сообщается, что компактные компьютеры для работы с Windows 365 готовит Dell. Речь идёт об устройствах Pro Desktop, которые получат процессор Intel N-Series с пассивным охлаждением. Это означает, что может быть использован чип Twin Lake или Alder Lake-N. Упомянуты порты USB Type-C и USB Type-A, а также 3,5-мм аудиогнездо.

