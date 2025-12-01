Рабочая станция ASRock GAI4G-R9700 получила четыре ускорителя AMD Radeon AI PRO R9700 Creator и Ryzen Threadripper PRO 9000 WX

Компания ASRock анонсировала рабочую станцию GAI4G-R9700 для задач, связанных с ИИ и другими ресурсоёмкими нагрузками. Новинка, выполненная в форм-факторе 4U, может монтироваться в стойку или использоваться отдельно в виде «настольной» системы.

В основу положена аппаратная платформа AMD. Применена материнская плата ASRock WRX90 WS EVO с поддержкой одного процессора Socket sTR5: это может быть чип Ryzen Threadripper PRO 9000 WX (до 96 вычислительных ядер). Доступны восемь слотов для модулей оперативной памяти DDR5-6400 RDIMM/RDIMM-3DS суммарным объёмом до 2 Тбайт.

Рабочая станция несёт на борту четыре ускорителя AMD Radeon AI PRO R9700 Creator, каждый из которых содержит 32 Гбайт GDRR6 (256 бит) и предлагает по четыре интерфейса DisplayPort 2.1a. Предусмотрены два посадочных места для SFF-накопителей, а также по одному коннектору M.2 M-key 22110/2280/2260 (PCIe 5.0 x4) и M.2 M-key 2280/2260 (PCIe 4.0 x4) для SSD.

Новинка получила контроллер ASPEED BMC AST2600, два сетевых порт 10GbE на базе Intel X710-AT2 и выделенный сетевой порт управления (Realtek RTL8211F). На фронтальную панель выведены два разъёма USB 3.2 Gen1 Type-A. Сзади находятся интерфейс DisplayPort 1.1a (BMC), три гнезда RJ45, четыре порта USB 3.2 Type-A, по два порта USB 4 Type-C и USB 3.1 Type-A, интерфейс SPDIF и 3,5-мм аудиогнёзда.

Установлен блок питания мощностью 2500 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum. Применяется воздушное охлаждение с пятью вентиляторами (3 × 120 мм и 2 × 80 мм), скорость вращения которых регулируется ШИМ-методом. Габариты рабочей станции составляют 526 × 430 × 175 мм (без монтажных элементов и ножек).

