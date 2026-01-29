AAEON готовит индустриальный компьютер UP Xtreme PTL Edge на базе Intel Panther Lake для ИИ-задач

Компания AAEON сообщила о подготовке компьютера небольшого форм-фактора UP Xtreme PTL Edge, предназначенного для использования в промышленной сфере. Новинка, в частности, подходит для решения ИИ-задач на периферии. В основу устройства положена аппаратная платформа Intel Panther Lake.

Устройство заключено в корпус с габаритами 218 × 129 × 49,5 мм. Максимальная конфигурация предполагает применение процессора Core Ultra X7 358H с 16 ядрами (4Р+8Е+4LPE) с максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц. В состав чипа входят графический блок Intel Arc B390 (до 2,5 ГГц) с ИИ-производительностью до 122 TOPS в режиме INT8 и нейропроцессорный узел (NPU) с быстродействием до 50 TOPS (INT8). Таким образом, суммарная производительность на задачах ИИ превышает 170 TOPS. Менее мощная версия компьютера несёт на борту чип Core Ultra 5 338H с 12 ядрами (4Р+4Е+4LPE) с частотой до 4,7 ГГц и графическим ускорителем Intel Arc B370. У этого изделия общее ИИ-быстродействие находится на уровне 145 TOPS (INT8).

Новинка поддерживает до 128 Гбайт оперативной памяти DDR5-7200 в виде двух модулей SO-DIMM. Доступны два слота M.2 2280 M-Key (PCIe 4.0 x4) для SSD и разъём M.2 2230 E-Key (PCIe 3.0 x1, USB 2.0) для комбинированного адаптера Wi-Fi/Bluetooth. Есть два порта 2.5GbE на основе контроллера Intel I226-IT. За безопасность отвечает модуль TPM 2.0.

Реализованы по два порта USB 3.1 Type-A и USB 4.0 Type-C (с поддержкой DP 2.1), два интерфейса HDMI 2.1, два последовательных порта RS-232/422/485, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, комбинированное аудиогнездо на 3,5 мм и 40-контактная колодка GPIO. Питание (19–36 В) подаётся через DC-разъём. Допускается монтаж посредством крепления VESA. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C. Заявлена совместимость с Windows 11 IoT Enterprise и Ubuntu 24.04 LTS. Серийное производство модели UP Xtreme PTL Edge компания AAEON намерена организовать к концу текущего квартала.

