Защищённый компьютер AAEON Pico-ADN4-Semi Rev.B на базе Intel Alder Lake-N ориентирован на телеком-сектор

Компания AAEON анонсировала индустриальный компьютер небольшого форм-фактора Pico-ADN4-Semi Rev.B в защищённом исполнении. Устройство рассчитано на эксплуатацию в круглосуточном режиме, в том числе на открытом воздухе. Среди ключевых сфер применения названы встраиваемые системы и телекоммуникационные инфраструктуры.

В основу положена аппаратная платформа Intel Alder Lake-N. Может быть установлен чип Core i3-N305 (8C/8T; до 3,8 ГГц; 15 Вт) или Processor N97 (4C/4T; до 3,6 ГГц; 12 Вт). Есть один слот SO-DIMM с поддержкой до 16 Гбайт оперативной памяти DDR5-4800.

Компьютер заключён в усиленный корпус с габаритами 140 × 100 × 43 мм, а масса составляет 0,7 кг. Используется пассивное охлаждение, при этом ребристая верхняя поверхность служит в качестве радиатора для рассеяния тепла. Диапазон рабочих температур простирается от -40 до +50 °C. Допускается монтаж на стену или на DIN-рейку. Питание подаётся через DC-разъём: диапазон входного напряжения варьируется от 9 до 36 В.

В оснащение входят сетевые контроллеры 2.5GbE (Intel I226) и 1GbE (Realtek RTL8111H-CG); опционально может быть добавлен звуковой кодек Realtek ALC256. Имеется интерфейс HDMI 1.4 с возможностью вывода изображения с разрешением до 3840 × 2160 пикселей (30 Гц). Устройство получило полноразмерный слот mSATA/mPCIe и коннектор M.2 2230 E-Key (PCIe x1 + USB 2.0), что позволяет применять модули беспроводной связи. Предусмотрены два порта USB 3.1 Type-A (10 Гбит/с), два последовательных порта RS-232/422/485 и два гнезда RJ45 для сетевых кабелей. Заявлена совместимость с Windows 10/11 и Ubuntu 22.04.2 (Kernel 5.19). Упомянут также модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности.

