Компания AAEON представила индустриальный компьютер небольшого форм-фактора Boxer-6648-ARS, предназначенный для систем промышленной автоматизации, встраиваемых решений с ИИ-функциями и пр. Устройство выполнено на аппаратной платформе Intel Arrow Lake с процессором Core Ultra Series 2.

Новинка доступна в модификациях на наборах логики Intel H810 (версия A1) и Intel Q870 (A2). Максимальная конфигурация в обоих случаях включает процессор Core Ultra 9 285/285T с 24 ядрами (8Р+16Е; 24 потока) с тактовой частотой до 5,6/5,4 ГГц соответственно и показателем TDP 65/35 Вт. ИИ-производительность достигает 36 TOPS на операциях INT8. Поддерживается до 96 Гбайт оперативной памяти DDR5 в виде двух модулей SO-DIMM.

Компьютер может нести на борту два SFF-накопителя с интерфейсом SATA и SSD формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 (NVMe). В оснащение входят два сетевых порта 2.5GbE на базе контроллера Intel I226-LM (с поддержкой Intel Active Management Technology у модели A2) и один порт 1GbE на основе Intel I219-LM. Есть коннектор M.2 2230 E-Key (PCIe) для адаптера Wi-Fi/Bluetooth. Набор разъёмов включает три гнезда RJ45 для сетевых кабелей, шесть последовательных (COM) портов (RS-232/422/485), аудиогнёзда на 3,5 мм, 10-контактную клеммную колодку, два интерфейса HDMI 2.0. Модификация A1 располагает четырьмя портами USB 3.2 Gen1 Type-A и четырьмя портами USB 2.0, версия A2 — шестью портами USB 3.2 Gen2 Type-A и двумя портами USB 2.0.

Устройство заключено в корпус с размерами 264 × 81 × 156 мм, ребристая поверхность которого выполняет функции радиатора для рассеяния тепла (применена система пассивного охлаждения). Диапазон рабочих температур простирается от -25 до +50 °C. Возможен монтаж на стену или на DIN-рейку. Масса составляет 3,9 кг. Питание в диапазоне 10–35 В подаётся через 4-контактный разъём. Заявлена совместимость с Windows 11 Pro, Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 и Ubuntu 24.04 (и выше).

