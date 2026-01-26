Индустриальный компьютер AAEON MEX-BTS допускает установку GPU формата MXM

Компания AAEON анонсировала компьютер небольшого форм-фактора MEX-BTS, который может применяться в качестве индустриальной рабочей станции, платформы визуализации с поддержкой ИИ, системы мониторинга безопасности и пр. Особенностью новинки является возможность установки GPU-ускорителя формата MXM 3.1 Type-A или Type-B.

Устройство выполнено в корпусе с габаритами 295 × 186 × 50 мм. В зависимости от модификации используется материнская плата на наборе логики Intel R680E, Intel Q670E или Intel H610E. Поддерживаются процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также Intel Core Series 2 (Bartlett Lake) с показателем TDP до 65 Вт. Доступны два слота для модулей оперативной памяти DDR5-5200 SO-DIMM суммарным объёмом до 64 Гбайт.

В оснащение входят два разъёма M.2 2280 M-Key (PCIe 4.0 x4 и PCIe 3.0 x4) для SSD, коннектор M.2 3052 B-Key (PCIe 3.0 x2, USB 3.2, USB 2.0) и разъём Mini Card (PCIe 3.0 x1 и USB 2.0) для модулей беспроводной связи. Могут быть реализованы до шести сетевых Ethernet-портов: два 2.5GbE на основе контроллера Intel I226-LM, три 2.5GbE на базе Intel I226-V и один 1GbE на основе Intel I219-LM (во всех случаях применяются гнёзда RJ45). Есть звуковой кодек Realtek ALC897.

Изображение может выводиться одновременно на несколько мониторов через интерфейс HDMI 2.0 на основной плате (3840 × 2160 пикселей, 60 Гц) и два коннектора DP++ 1.4 на модуле MXM (3840 × 2160 точек). Во фронтальной части расположены два порта USB 2.0, две колодки GPIO и набор аудиогнёзд. Сзади находятся четыре разъёма USB 3.2 Gen2 и четыре последовательных порта (по два RS-232/422/485 и RS-232), гнёзда RJ45 и 4-контактный коннектор Phoenix для подачи питания. Опционально может быть реализован внутренний порт SATA-3 для подсоединения накопителя.

Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +50 °C. Заявлена совместимость с Windows 10, Windows 11 и Ubuntu 24.04 Kernel 6.11. За безопасность отвечает модуль TPM 2.0.

