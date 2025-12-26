Компактный компьютер AAEON Genesysm-MTH6 на базе Intel Meteor Lake рассчитан на решение ИИ-задач на периферии

Компания AAEON представила индустриальный компьютер небольшого форм-фактора Genesysm-MTH6, выполненный на аппаратной платформе Intel Meteor Lake. Устройство может использоваться для решения различных ИИ-задач на периферии, в частности, для обработки данных в системах видеонаблюдения.

Максимальная конфигурация включает процессор Core Ultra 7 155H с 16 вычислительными ядрами (6Р+8Е+2LPE; 22 потока инструкций) с максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Intel Arc и нейропроцессорный блок Intel AI Boost с ИИ-производительностью до 11 TOPS на операциях INT8.

Объём оперативной памяти DDR5-5600 может достигать 96 Гбайт (два модуля SO-DIMM). Есть слот M.2 2280 M-Key (PCIe x4 / SATA) для SSD, два дополнительных разъёма M.2 2280 M-Key (PCIe x4) для SSD или ИИ-ускорителей, коннектор M.2 3052 B-Key (PCIe x2/x1, USB 3.0) для сотового модема и слот M.2 2230 E-Key (PCIe, USB 2.0) для адаптера Wi-Fi. В оснащение входят сетевые контроллеры Intel I226 2.5GbE (два порта) и Intel I219 1GbE (один порт), звуковой кодек Realtek ALC897.

Компьютер заключён в корпус с габаритами 190 × 134,1 × 43 мм. Возможен вывод изображения одновременно на два монитора через интерфейсы HDMI 2.1 (до 8K × 4K, 60 Гц или 4K × 2K, 120 Гц) и DP 2.0 (до 7680 × 4320 точек, 60 Гц). Присутствуют три гнезда RJ45 для сетевых кабелей, два порта USB 3.2 Gen2 и четыре порта USB 2.0, набор аудиогнёзд на 3,5 мм и два последовательных порта (RS-232/422/485). Питание подаётся через DC-разъём. Диапазон рабочих температур простирается от -10 до +50 °C. Заявлена совместимость с Windows 10/11 IoT LTSC и Ubuntu 22.04.3 (kernel 6.2.0-26-generic).

