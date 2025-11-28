SAP предложила клиентам из Евросоюза суверенное ИИ-облако EU AI Cloud

Немецкая SAP представила европейское суверенное ИИ-облако EU AI Cloud, которое может быть развёрнуто в ЦОД самой SAP, на «доверенной европейской инфраструктуре» или on-premise в рамках SAP Sovereign Cloud. Над предложением SAP работала совместно с североамериканской Cohere, последняя предоставляет платформу North для развёртывания ИИ-агентов в частных инфраструктурах. Также предполагается прямая интеграция решений Mistral AI, OpenAI и др. Будут доступны IaaS, PaaS и SaaS.

Основная задача EU AI Cloud — предоставить клиентам из Евросоюзая доступ к передовым ИИ-моделям с соблюдением GDPR, EU AI Act и прочих регуляций, касающихся хранения, передачи и обработки данных. В частности, IaaS-вариант EU AI Cloud гарантирует, что все данные останутся в ЕС и будут обрабатываться в сети европейских дата-центров SAP. Версия on-premise на базе SAP Sovereign Cloud On-Site обеспечивает клиенту полный контроль над данными и их обработкой, а также «юридический суверенитет».

Доступ к платформе также организован через суверенное немецкое облачное решение SAP, работающее на базе Microsoft Azure — Delos Cloud. Проект Delos Cloud предлагает сервисы Microsoft Azure, которыми SAP управляет независимо от Microsoft. Физически они базируются в ЦОД в Германии и отделены от сети Microsoft, а также спроектированы с учётом требований Германии к безопасности данных и инфраструктуры. Также новое решение будет доступно в виде SaaS у некоторых других гиперскейлеров.

В сентябре 2025 года OpenAI тоже объявила, что сервисы для Германии будут доступны через Delos Cloud. Ранее SAP обещала предоставить 4 тыс. ускорителей для ИИ-нагрузок Delos. Сервисы SAP сегодня доступны в десятках ЦОД по всему миру. По данным компании, она располагает 32 площадками в Северной Америке, двумя — в Южной, 33 — в Европе, 15 — в Африке и на Ближнем Востоке, 20 — в Азии и 4 — в Австралии.

Недавно компания объявила, что намерена инвестировать более €20 млрд ($23,3 млрд) в расширение суверенного облачного сервиса в Европе. Примечательно, что глава SAP Кристиан Кляйн (Christian Klein) ранее заявлял, что не видит смысла в построении в Европе собственной облачной инфраструктуры в противовес созданной здесь американскими гиперскейлерами. Доля местных игроков годами остаётся низкой, так что отказаться от услуг заокеанских компаний практически невозможно.

