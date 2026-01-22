Alibaba создала совместное предприятие с Китайской национальной ядерной корпорацией

Китайский техногигант Alibaba Group запустил совместное предприятие с принадлежащей государству компанией China National Nuclear Company (CNNC), занимающейся реализацией атомных проектов. Проект оценивается в ¥250 млн ($35,9 млн), сообщает Bloomberg. Оговорены потенциальные сферы сотрудничества, включая генерацию энергии, но реальные масштабы взаимодействия пока не разглашаются, а сама Alibaba информацию не комментирует.

Новое соглашение потенциально имеет важное влияние на достижение целей Китая в сфере искусственного интеллекта. Alibaba является одним из крупнейших облачных провайдеров в стране, распоряжаясь дюжиной облачных регионов и почти 60 зонами доступности в Китае и Гонконге. В следующие несколько лет компания намерена выделить на развитие инфраструктуры $53 млрд, значительная часть их этих средств пойдёт на строительство ИИ ЦОД.

CNNC основана в 1955 году и управляет одним из крупнейших парков атомных электростанций в мире. По данным за 2025 год, около 25 объектов генерируют более 23 ГВт. В портфолио у компании имеется и ещё 15–17 строящихся или одобренных для строительства объектов совокупной мощностью более 20 ГВт. Всего в КНР сегодня строятся 38–44 реактора, каждый год страна намерена достраивать по 6–10 из них.

По данным Datacenter Dynamics, Китай активно развивает атомную энергетику, планируя добиться 200 ГВт генерации к 2035 году, и 400–500 ГВт — к 2050 году. В отличие от США, где рост атомных проектов во многом связан с малыми модульными реакторами (SMR), Китай будет полагаться преимущественно на классические АЭС. Речь идёт о крупных реакторах, которые Китай способен строить дешевле и быстрее, чем США, благодаря государственному финансированию, использованию стандартизированных проектов и отработанному процессу лицензирования, без столь жёстких требований к проектам, как в Соединённых Штатах.

Сделка — первая в своём роде между технологической компанией и застройщиком АЭС в Китае. За последние пару лет в США уже были подобные соглашения, например, недавно Meta✴ подписала три договора, два из которых — с разработчиками малых модульных реакторов TerraPower и Oklo, а один — с энергетическим гигантом Vistra. В общей сложности сделки обеспечат IT-гиганту доступ к 6,6 ГВт. Похожие сделки заключили Amazon (АЭС Susquehanna, SMR X-Energy), Google (АЭС DAEC, SMR Kairos) и Microsoft (АЭС Three Miles Island).

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: