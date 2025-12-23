Индийская Adani Group рассматривает строительство АЭС для своих ИИ ЦОД

Компания Adani Group, одна из крупнейших бизнес-структур в Индии, изучает возможность постройки собственных атомных электростанций (АЭС) для обеспечения энергией своих масштабных проектов, в том числе ИИ ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. По данным Nikkei, Adani намерена потратить значительные средства на развитие портфолио своих ЦОД.

Развитие атомной энергетики будет тесно связано с потребностями дата-центров. Если потребуется, компания построит крупные атомные электростанции и будет владеть ими, хотя создание самих реакторов отдаст на аутсорсинг. По словам Adani Digital Labs, спрос на дата-центры продолжает расти. Ранее Adani объявила о готовности инвестировать до $5 млрд в кампус ЦОД Google в городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш) на юге Индии. В целом компания намерена создать ИИ ЦОД мощностью более 1 ГВт по всей стране, в том числе в городах Вишакхапатнам (Визак), Нави-Мумбаи, Нойда и Хайдарабад.

Для снабжения дата-центров электроэнергией Adani готова использовать имеющиеся у неё источники возобновляемой энергии. Дочерняя структура Adani Green Energy — крупнейший в Индии поставщик «зелёного» электричества, эксплуатационная мощность превышает 16,5 ГВт. По данным Adani, компания может поставлять столько возобновляемой электроэнергии, сколько потребуется любому из гиперскейлеров. Предполагается использовать модульный подход для быстрого развития инфраструктуры в случае необходимости.

Объёмы строительства дата-центров в Индии пока выше доступных мощностей. По статистике DC Byte, на апрель 2025 года располагает лишь 1,2 ГВт действующих мощностей в сравнении с 7,7 ГВт строящихся ЦОД, либо объектов, находящихся на стадии согласования и на ранних стадия реализации. К последней категории относится 57 % от общего объёма мощностей ЦОД страны.

Adani сохраняет уверенность, что «правильно разыграв карты», можно легко убедить крупных операторов дата-центров построить 10 ГВт мощностей в следующие пять лет. Более того, ЦОД могут стать драйвером для создания 50 ГВт новых «возобновляемых» мощностей. Adani довольно давно действует на местном рынке дата-центров. Так, в начале 2024 года сообщалось, что Adani Group и Web Werks инвестируют более $8 млрд в индийские ЦОД.