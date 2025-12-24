Western Digital: HDD сохранят актуальность для ИИ ЦОД в Индии

Овайс Мохаммед (Owais Mohammed), директор по продажам Western Digital в Индии, на Ближнем Востоке и Африке заявил в интервью ETTelecom, что согласно исследованиям рынка, порядка 80 % данных ЦОД по-прежнему хранится на жестких дисках. HDD отличаются более низкой по сравнению с SSD совокупной стоимостью владения (TCO), что позволяет наращивать их использование. «Поэтому я не ожидаю увидеть существенных изменений в ближайшем будущем», — сказал он.

Мохаммед отметил, что реализация инициатив по цифровизации и концепции «умных городов», строительство ЦОД и потребности в системах видеонаблюдения в потребительском и корпоративном секторах стимулируют спрос на устройства хранения данных в Индии. В связи с планами Индии удвоить мощности ЦОД в течение следующих пяти лет следует ждать удвоения объёмов хранения данных, что свидетельствует о большом потенциале роста в сегменте жёстких дисков, утверждает Овайс Мохаммед.

В настоящее время установленная мощность ЦОД в стране составляет более 1 ГВт, и, по прогнозам исследовательских агентств, в 2026 году этот показатель достигнет 2 ГВт, а к 2030 году — более 8 ГВт, для чего потребуется более $30 млрд капитальных затрат. Топ-менеджер Western Digital сообщил, что операционные команды компании в Индии и по всему миру работают в тесной координации, поэтому партнёры по каналам продаж получают стабильные потоки товаров, поддержку и взаимодействие без сбоев в текущих программах.

Western Digital не публикует финансовые показатели по регионам, но отметила, что её бизнес в Индии показывает хорошие результаты, и страна является важным центром разработки ПО. «У нас много инженеров на предприятии в Бангалоре. Они вносят свой вклад в наши инициативы в области интеллектуальной собственности, включая работу над новейшими технологиями и тестирование встроенного ПО, что способствует развитию продуктов Western Digital», — сообщил Мохаммед.

