Seagate выпустила HDD серий SkyHawk AI, Exos и IronWolf Pro на 32 Тбайт

Компания Seagate сообщила о доступности жёстких дисков SkyHawk AI, Exos и IronWolf Pro вместимостью 32 Тбайт. Все накопители выполнены в LFF-стандарте с использованием технологии традиционной магнитной записи (CMR) и HAMR, а для обмена данными служит интерфейс SATA-3.

Устройство Seagate SkyHawk AI на 32 Тбайт рассчитано на системы видеонаблюдения. Говорится о поддержке до 64 потоков данных от HD-камер, а также 32 потоков ИИ. Установившаяся скорость передачи информации составляет до 285 Мбайт/с; рабочая нагрузка может достигать 550 Тбайт/год. За целостность изображения и отсутствие пропущенных кадров даже при интенсивных операциях отвечает технология ImagePerfect AI. Системы SkyHawk Health Management и RAID RapidRebuild сокращают время восстановления в случае сбоев.

Диск Seagate IronWolf Pro ёмкостью 32 Тбайт ориентирован на сетевые хранилища (NAS). Скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин. Скорость передачи данных достигает 285 Мбайт/с, нагрузка — 550 Тбайт/год. Предусмотрена технология AgileArray, предназначенная для двухплоскостной балансировки и оптимизации работы RAID-массивов в конструкциях с несколькими отсеками при минимальном потреблении энергии. Система управления состоянием IronWolf Health Management обеспечивает проактивный мониторинг и предоставляет рекомендации по эксплуатации. Диск подходит для NAS с неограниченным количеством отсеков.

Наконец, Seagate Exos вместимостью 32 Тбайт — это высокопроизводительный корпоративный накопитель, предназначенный для непрерывной работы в облачных средах и дата-центрах, где критически важны стабильная пропускная способность и надёжность. Устройство имеет скорость вращения шпинделя 7200 об/мин. Установившаяся скорость передачи данных составляет до 285 Мбайт/с, нагрузка — до 550 Тбайт/год. Показатель IOPS при произвольном чтении равен 170 (4K QD16), при произвольной записи — 350. Упомянуты технологии PowerBalance и PowerChoice, предназначенные для оптимизации энергопотребления.

Все HDD могут эксплуатироваться при температурах от +10 до +60 °C. Герметичная камера заполнена гелием. Заявленный показатель MTBF (средняя наработка на отказ) достигает 2,5 млн часов. Производитель предоставляет на устройства пятилетнюю гарантию. Цена новых вариантов SkyHawk AI, IronWolf Pro и Exos составляет соответственно $700, $850 и $730.

