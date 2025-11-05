Toshiba представила HDD серии S300 AI для ИИ-систем видеонаблюдения

Корпорация Toshiba анонсировала HDD семейства S300 AI, разработанные для систем видеонаблюдения с использованием ИИ. Накопители оптимизированы для поиска и анализа видеоданных в режиме реального времени. Устройства поддерживают до 64 потоков с камер высокого разрешения и до 32 дополнительных потоков с ИИ, что позволяет осуществлять масштабирование в соответствии с меняющимися требованиями к видеонаблюдению.

HDD выполнены в LFF-формате с применением технологии традиционной магнитной записи (CMR). Скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин; для подключения служит интерфейс SATA-3. Диапазон рабочих температур простирается от +5 до +60 °C (на поверхности).

В семейство S300 AI вошли модификации вместимостью 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22 и 24 Тбайт. Первые две заполнены воздухом, остальные — гелием. Объём буфера равен соответственно 512 и 1024 МиБ, показатель MTBF (средняя наработка на отказ) — 2,0 и 2,5 млн часов. Установившаяся скорость передачи информации в зависимости от модели варьируется от 281 до 309 Мбайт/с, максимальная рабочая нагрузка достигает 550 Тбайт в год. Устройства рассчитаны на 600 тыс. циклов парковки магнитных головок; возможна эксплуатация в круглосуточном режиме 24/7. Энергопотребление при нагрузке — от 7,41 до 9,63 Вт, во время простоя — от 3,66 до 5,74 Вт. Накопители имеют размеры 147 × 101,85 × 26,1 мм и весят от 730 до 755 г.

Реализована технология Rotational Vibration Safeguard (RVS), которая предотвращает негативное влияние вибрации на производительность HDD: это особенно важно для систем с большим количеством накопителей (изделия Toshiba S300 AI могут применяться в составе платформ, насчитывающих до 24 жёстких дисков). На новинки предоставляется пятилетняя гарантия. Поставки устройств вместимостью 8 и 10 Тбайт начнутся в текущем месяце, других модификаций — в I квартале 2026 года.

