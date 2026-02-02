Seagate сильно отстала от Western Digital по прибыли на Эбайт отгруженных HDD

Эксперты ресурса Blocks & Files сравнили динамику изменения выручки и чистой прибыли (GAAP) на отгруженный Эбайт ёмкости Western Digital и Seagate Technology Holdings за последние семь кварталов.

Выручка Seagate на Эбайт в начале рассматриваемого периода была примерно на $2,6 млн выше, чем у Western Digital — $16,58 млн против $13,9 млн, но затем снизилась, и сейчас она примерно на $870 тысяч выше – $14,87 млн против $14 млн. Выручка Western Digital на Эбайт в течение этого периода оставалась относительно стабильной, в то время как у Seagate она постепенно снижалась. Seagate приходилось продавать продукцию по всё более низким ценам за Эбайт, хотя её рентабельность была выше, чем у WD.

Ситуация с прибылью на Эбайт кардинально отличается. Western Digital с прибылью в пределах $2,9–$3,3 млн/Эбайт в целом опережала Seagate с её $2,2–$3 млн/Эбайт до конца прошлого года (I квартал 2026 финансового года WD), когда Western Digital резко вырвалась вперёд. Western Digital получила прибыль на уровне $5,8 млн/Эбайт против $3 млн/Эбайт у Seagate. Разрыв ещё больше увеличился в последнем квартале Western Digital (II квартал 2026 финансового года): компания заработала $8,6 млн на Эбайт против $3,7 млн у Seagate.

Аналитики Blocks & Files также проанализировать прибыль в процентах от выручки двух компаний за этот период, и обнаружили то же расхождение. То есть Western Digital стала отличаться от Seagate гораздо более высокой эффективностью в преобразовании выручки в прибыль, чем Seagate, отметили в Blocks & Files.

Сообщается, что Seagate наращивает поставки своих новых накопителей на базе технологии HAMR в течение последних нескольких кварталов после довольно длительных периодов квалификации, причём основными покупателями являются крупные компании. Как предполагает Blocks & Files, она продаёт свои HAMR-накопители с прибылью менее половины от той, которую WD получает от продажи накопителей на базе технологии ePMR.

Выручка Western Digital во II квартале 2026 финансового года, закончившемся 2 января 2026 года, составила $3,02 млрд, превысив результат аналогичного квартала годом ранее на 25 %, а также прогноз аналитиков в размере $2,92 млрд (по данным SiliconANGLE). Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на акцию выросла до $2,13 с $1,20 годом ранее, превысив прогноз аналитиков в размере $1,91. Выручка Western Digital от облачных решений составила $2,67 млрд, что на 27,5 % больше, чем годом ранее, выручка от клиентских решений — $176 млн (+25,7 % г/г), а выручка от решений для потребительского сегмента — $168 млн, что на 2,9 % меньше, чем годом ранее.

В свою очередь, Seagate получила выручку во II квартале 2026 финансового года, закончившемся 2 января 2026 года, в размере $2,83 млрд, что больше год к году на 21,5 % и выше прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $2,73 млрд (по данным Reuters). Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на разводнённую акцию составила $3,11, что выше показателя годом ранее в размере $2,03, а также прогноза аналитиков от LSEG в $2,81.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: