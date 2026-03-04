Seagate начала поставки самых ёмких в мире HDD — устройств Exos вместимостью до 44 Тбайт

Компания Seagate Technology сообщила о начале поставок самых ёмких в мире жёстких дисков, ориентированных на гиперскейлеров и облачных провайдеров. Новые устройства семейства Exos, выполненные по технологии магнитной записи с подогревом (HAMR), способны вмещать до 44 Тбайт информации.

В представленных HDD задействована фирменная методика Mozaic 4+. Она предусматривает применение ряда инновационных компонентов, позволяющих повысить плотность записи информации. В частности, используются плазмонное записывающее устройство, специальный спинтронный модуль для чтения данных и контроллер Seagate.

Полностью характеристики новых HDD не раскрываются. Известно, что они выполнены в LFF-формате, а конструкция включает десять пластин, каждая из которых имеет ёмкость до 4,4 Тбайт. Частота вращения шпинделя, по предварительной информации, составляет 7 200 об/мин. Применена традиционная магнитная запись (CMR), а установившаяся скорость передачи данных, предположительно, находится на уровне 300 Мбайт/с.

Seagate заявляет, что использование накопителей Exos на 44 Тбайт при масштабных развёртываниях обеспечивает значительные экономические выгоды. В частности, в случае платформы хранения общей вместимостью 1 Эбайт внедрение новых HDD даст возможность повысить эффективность инфраструктуры примерно на 47 % по сравнению с накопителями на 30 Тбайт. Так, экономия физической площади в дата-центре составит 9,29 м2, а снижение годового потребления энергии — примерно 0,8 млн кВт·ч. В случае площадок гиперскейлеров, рассчитанных на ресурсоёмкие задачи ИИ, это означает значительное уменьшение издержек.

В настоящее время HDD на базе Mozaic 4+ отгружаются двум неназванным поставщикам облачных услуг. Доступность таких накопителей будет повышаться по мере наращивания объёмов производства.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: