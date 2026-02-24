Taara представила фотонную платформу для лазерной связи со скоростью до 25 Гбит/с

Компания Taara анонсировала фотонную платформу Taara Photonics Platform и первый продукт на её основе — решение Taara Beam. Изделие предназначено для построения беспроводных сетей с высокой пропускной способностью, которые можно разворачивать в сжатые сроки, гибко масштабировать и улучшать с течением времени.

Taara Photonics Platform переносит ключевые функции традиционной системы связи в специальный фотонный модуль небольшого размера. В его основе лежит оптическая фазированная решетка, содержащая более 1 тыс. миниатюрных элементов. Изделие позволяет отслеживать, формировать и направлять световые лучи без необходимости использования каких-либо движущихся компонентов. Иными словами, задействована твердотельная архитектура, которая даёт возможность отказаться от громоздких механических устройств.

Taara Beam предполагает передачу данных по воздуху с применением невидимых лучей ближнего инфракрасного диапазона. Система обеспечивает пропускную способность до 25 Гбит/с в обоих направлениях на расстояниях до 10 км со сверхнизкой задержкой. Платформа построена на кремнии, что позволяет расширять функциональность по мере развития технологии. Оборудование может быстро монтироваться на крышах зданий, столбах или существующих телеком-вышках. При этом не требуется лицензирование спектра. Taara Beam предлагает альтернативу традиционным оптоволоконным линиям там, где их прокладка невозможна или нецелесообразна. Beam всеит всего 8 кг и потребляет не более 125 Вт (обычно 90 Вт).

Taara является разработчиком беспроводной оптической системы связи Lightbridge, которая на сегодняшний день развёрнута более чем в 20 странах мира в сотрудничестве с T-Mobile, SoftBank, Airtel, Digicel и другими компаниями. Taara Beam, как утверждается, представляет собой следующий этап развития оптических беспроводных сетей с прицелом на повышение плотности и гибкости. Со временем такие инфраструктуры могут превратиться в высокопроизводительные ячеистые системы, поддерживающие приложения, которым требуется эффективный обмен данными в реальном времени: это могут быть автономные машины, ИИ-устройства и пр.

