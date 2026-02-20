20 лазерных гигабит по воздуху: Taara представила оптическую систему Lightbridge Pro для операторов

Одно из проектов Alphabet (Google) — получивший независимость стартап Taara — представил беспроводную оптическую систему связи, способную обеспечить опорную сеть для 5G на скорости до 20 Гбит/с в дуплексе с доступностью 99,999 %. Решение устранит проблему надёжности, связанную с плохими погодными условиями, часто мешающими работе технологии Free Space Optical Communication (FSOC), сообщает блог IEEE ComSoc.

Lightbridge Pro обеспечивает простую интеграцию в сети операторов, включая мобильный бэкход (backhaul) и критически важную инфраструктуру. Встроенная умная система коммутации автоматически направляет трафик через резервные каналы в случае необходимости. В условиях сильного тумана или дождя могут использоваться оптоволокно или радиосоединения.

В компании сообщают, что последние восемь лет Taara работала над технологией оптической передачи данных с помощью лазеров, обеспечивающей высокоскоростное защищённое соединение в местах, где прокладка оптоволокна или применение обычных беспроводных решений затруднено. Надёжность «операторского класса» означает, что Lightbridge Pro изначально разработана для сетей с высокими требованиями к доступности, в т.ч. для поддержки 5G и городских провайдеров. Система позволяет почти мгновенно переключаться между оптическим и резервными каналами для поддержания бесперебойной связи.

Технология уже применяется более чем в 20 странах, как в городской застройке, так и в сельской местности со сложным рельефом, а также в случаях необходимости обеспечения связи при чрезвычайных ситуациях. Решение обеспечивает комплексное управление в формате FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security) и может интегрироваться с действующими системами OSS/BSS-операторов. Платформу уже используют Airtel, T-Mobile, SoftBank, Digicel и Liquid Intelligent Technologies. В частности, T-Mobile пользовалась решениями Taara для организации связи на фестивалях Coachella и Albuquerque Balloon Festival.

