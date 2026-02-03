VDURA предложила программу Flash Relief Program для смягчения дефицита флеш-памяти

VDURA, заявившая, что теперь SSD корпоративного класса уже в 16 раз дороже HDD аналогичной ёмкости, анонсировала программу Flash Relief Program, в рамках которой клиенты получат доступ к хранилищам, по ёмкости и быстродействию не уступающие массивам VAST Data и WEKA, но вполовину дешевле с точки зрения TCO. В условиях дефицита NAND-памяти цены на SSD выросли в два-три раза, а гибридная архитектура VDURA, использующая накопители разных типов, обеспечивает превосходную производительность и ёмкость при вдвое меньшей стоимости, заявила компания.
Как сообщает VDURA, клиенту достаточно предоставить требования к конфигурации файлового хранилища VAST, WEKA или любой другой высокопроизводительной All-Flash СХД, включая требования по производительность (пропускная способность, IOPS, задержка) и требования к ёмкости (сырая, полезная, эффективная), а VDURA в течение 24 ч. предоставит конкурирующее предложение, которое:
- соответствует или превосходит требования к производительности;
- соответствует или превосходит требования к ёмкости (полезная и эффективная);
- снижает совокупную стоимость на 50 %.
VDURA называет следующие преимущества своего продукта:
- Превышает рекомендации NVIDIA и AMD по производительности СХД для GPU;
- Скорость чтения до 60 Гбайт/с, а записи — до 40 Гбайт/с на один флеш-узел;
- Истинное программно-определяемое хранилище (SDS), которое не привязано к проприетарному оборудованию, что даёт адаптивность, доступность оборудования и отсутствие привязки к поставщику;
- Надёжное и эффективное избыточное кодирование на файловом уровне с исправлением ошибок и редукцией данных;
- Единое пространство имен с единой плоскостью данных и управления;
- Онлайн-обновление ПО;
- Линейная масштабируемость без снижения производительности.
Предложение VDURA заключается в том, что её гибридная параллельная ФС на основе SSD/HDD может компенсировать рост цен на SSD лучше, чем что-либо, предлагаемое производителями массивов All-Flash, отметил ресурс Blocks & Files. Если цены на SSD продолжат расти и не будет решена проблема дефицита, подобные заявления могут заставить потенциальных покупателей массивов All-Flash переключиться на гибридные системы СХД с автоматическим многоуровневым хранением данных. И даже использование б/у SSD, как предлагает VAST Data, вряд ли поможет в такой ситуации.
