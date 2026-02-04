Western Digital готовит жёсткие диски для эпохи ИИ: ёмкостью 100+ Тбайт и кратно быстрее нынешних

Компания Western Digital (WD), представила план дальнейшего развития своих решений для хранения данных, ориентированный на клиента и призванный переосмыслить использование жёстких дисков для инфраструктуры эпохи ИИ. Его анонс знаменует собой важную веху в продолжающейся трансформации WD в компанию, специализирующуюся исключительно на HDD и ориентированную на гиперскейлров и провайдеров облачных платформ, отметил ресурс SiliconANGLE.

Многолетняя стратегия компании направлена на масштабирование ёмкости, повышение производительности, снижение энергопотребления и упрощение развёртывания СХД, поскольку рабочие ИИ-нагрузки приводят к стремительному росту объёмов данных в облачной инфраструктуре. План включает в себя выпуск HDD объёмом более 100 Тбайт, внедрение новых архитектур, оптимизированных по производительности и энергопотреблению, а также интеллектуальной платформы, разработанной для повышения экономической эффективности хранения данных и сокращения времени окупаемости инвестиций.

WD сообщила, что её 40-Тбайт жёсткий диск UltraSMR ePMR, в настоящее время являющийся самым ёмким накопителем в мире, уже проходит квалификацию у двух крупных клиентов, и его серийное производство запланировано на II половину 2026 года. WD также проводит квалификацию своих HAMR-накопителей у двух крупных облачных провайдеров, а их серийное производство начнётся в 2027 году. Компания утверждает, что может увеличить ёмкость своих ePMR-накопителей до 60 Тбайт «за счёт использования инноваций HAMR без увеличения энергопотребления», пишет ресурс Blocks & Files. Накопители HAMR и ePMR построены на общей архитектуре и могут быть объединены в одном шасси, поскольку их интерфейсы одинаковы.

WD также представила две новые технологии, разработанные с целью удовлетворения растущих требований к производительности жёстких дисков в ИИ-эпоху. Т.н. технология высокоскоростных накопителей (High Bandwidth Drive, HBD) позволяет одновременно считывать и записывать данные на нескольких головках и дорожках, обеспечивая первоначально до двух раз большую пропускную способность по сравнению с обычными жёсткими дисками, а в планах — до 4, 6 и 8 раз. Клиенты уже подтверждают эффективность этой технологии, сообщил ресурс StorageReview.

Ещё одна новая разработка под названием Dual Pivot добавляет второй независимо работающий привод внутри стандартного 3,5″ накопителя. В отличие от более ранних конструкций с двумя приводами, этот подход сохраняет ёмкость и позволяет избежать изменений в ПО, обеспечивая при этом до двух раз больше последовательных операций I/O. При этом приложениям нужно управлять одним устройством хранения, что значительно улучшает совместимость. Уменьшение расстояния между пластинами позволит повысить плотность хранения данных. В настоящее время WD использует в накопителях 11 пластин, в то время как Seagate — 10, а Toshiba продемонстрировала технологию с 12 пластинами.

Ожидается, что жёсткие диски с технологией Dual Pivot появятся в продаже в 2028 году. Компания утверждает, что использование HBD и Dual Pivot в конечном итоге может обеспечить до четырёх раз больше последовательных операций I/O, сохраняя при этом относительную скорость I/O на 1 Тбайт по мере увеличения ёмкости. Также ожидается, что технология HBD и конструкция Dual Pivot позволят значительно сократить разрыв в производительности жёстких дисков с флеш-памятью QLC, сохраняя при этом их преимущество в стоимости.

Компания также уделила внимание энергоэффективности, представив новый класс оптимизированных по энергопотреблению жёстких дисков, предназначенных для хранения «холодных» данных, к которым должен быть обеспечен быстрый доступ. Ожидается, что эти накопители обеспечат снижение энергопотребления примерно на 20 %, уменьшив разрыв между уровнями «тёплого» и «холодного» хранения и обеспечив более низкую совокупную стоимость владения для хранения больших объёмов данных ИИ. Выпуск оптимизированных по энергопотреблению накопителей запланирован на 2027 год.

WD также объявила о расширении своего бизнеса Platforms. В 2027 году компания представит интеллектуальный программный слой, предоставляемый через открытый API. Программный слой призван обеспечить экономическую эффективность гиперскейл-хранилищ для организаций, управляющих 200 Пбайт и более. Платформа призвана значительно упростить квалификацию и сократить время до начала производства жёстких дисков и флеш-памяти WD. Не требуя изменений в архитектуре, ПО предназначено для работы поверх существующей инфраструктуры, помогая клиентам среднего масштаба достичь эффективности хранения данных, близкой к средам гиперскейлеров.

WD отметила, что примерно 90 % ее выручки теперь поступает от клиентов, использующих ИИ и облачные технологии. По словам WD, операционные улучшения более чем вдвое увеличили валовую прибыль по сравнению с прошлым годом, что способствовало включению компании в Nasdaq 100 и в число лучших компаний S&P 500 в 2025 году. WD также представила новую финансовую модель, в которой изложены прогнозы на следующие три-пять лет.

