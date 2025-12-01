Индийская Adani намерена вложить до $5 млрд в ЦОД для Google на фоне бума ИИ-проектов

Индийская компания Adani Group рассчитывает инвестировать до $5 млрд в проект ИИ ЦОД, реализуемый Google в Индии, сообщает Reuters. В октябре Google объявила, что вложит $15 млрд в течение пяти лет в строительство ИИ ЦОД в штате Андхра-Прадеш (Andhra Pradesh) на юге Индии, это крупнейшая инвестиция компании в стране на текущий момент.

Adani Group сообщает, что проект Google включает инвестиции до $5 млрд для Adani Connex — совместного предприятия Adani Enterprises и частного оператора ЦОД EdgeConneX. В компании заявили, что заключить партнёрские соглашения с Adani готова не только Google, но и другие потенциальные клиенты, особенно, когда ёмкость ЦОД достигнет 1 ГВт и выше.

Google увеличила прогноз по капзатратам в уходящем году до $91–$93 млрд, в основном средства пойдут на расширение ёмкости дата-центров. Индийские миллиардеры Гуатам Адани (Gautam Adani) и Мукеш Амбани (Mukesh Ambani) также анонсировали намерение инвестировать в расширение ёмкости ЦОД.

Кампус в городе-порту Вишакхапатнам (Visakhapatnam) должен обеспечить первоначальную мощность 1 ГВт с возможностью дальнейшего увеличения. В прочем, в первой половине октября сообщалось, что техногиганты из Соединённых Штатов приостановили развитие ЦОД в Индии, хотя ранее обещали вложить в них миллиарды долларов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: