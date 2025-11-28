Индия построила 37 суперкомпьютеров за 10 лет, а теперь нацелилась на cоздание импортозамещённых HPC-систем

За 10 лет, прошедших с запуска в Индии Национальной суперкомпьютерной миссии (National Supercomputing Mission, NSM), страна ввела в эксплуатацию 37 суперкомпьютеров совокупной производительностью 39 Пфлопс, ещё один кластер мощностью 35 Пфлопс должен заработать в конце 2025 года. Хотя многие из машин используют технологии местного происхождения, Индии ещё далеко до роли лидера ИИ-отрасли или крупного игрока на рынке полупроводников, сообщает The Register.

NSM заработала в 2015 году для обеспечения запросов правительства и исследователей. Цели, в основном, достигнуты — более 13 тыс. учёных имеют доступ к суперкомпьютерным ресурсам MSM, уровень загрузки оборудования составил 85–95 %, выполнено более 10 млн задач, опубликовано более 1,5 тыс. научных статей в рецензируемых журналах.

Развитие суперкомпьютеров в Индии курирует Центр развития передовых вычислений (Centre for Development of Advanced Computing, C-DAC), в 2020 году призвавший создавать собственные, индийские компоненты для экзафлопсных суперкомпьютеров. Процесс включает проектирование чипов, плат, интерконнектов и хранилищ, в том числе с использованием технологии кремниевой фотоники. Сейчас цены на «домашнее» оборудование сопоставимы с продукцией мировых OEM-производителей, но прямые закупки и локальное производство позволяет снизить затраты минимум на 15 %.

В C-DAC утверждают, что усилия приносят успех, а уровень «индигенизации» (производства и внедрения технологий внутри страны) превысил 50 % — в числе прочего речь идёт о серверных узлах, интерконнектах и системном ПО. Узлы построены на серверной платформе Rudra на базе Intel Xeon с ускорителями AMD или NVIDIA и используют 200G-интерконнект Trinetra, который, впрочем, минимум вдвое уступает по задержкам InfiniBand. Они обеспечивают работу около трети HPC-парка. Вскоре появятся и узлы с CPU AMD. Разработку собственного Arm-процессора AUM, создаваемого при участии MosChip и Socionext, должны завершить в 2027 году, а собственных мощных GPU у Индии нет.

Каждая новая система на базе Rudra оснащается СЖО (DLC) разработки C-DAC, что обеспечивает 10 % экономии энергии на уровне узла при полной нагрузке и соответствует PUE 1,20–1,25 на уровне объектов. Это приблизительно на 20 % лучше в сравнении с аналогами на воздушном охлаждении. Базовой ОС на многих кластерах NSM является Red Hat Enterprise Linux (RHEL) или его бесплатные аналоги, но всё пользовательское окружение, включая планировщики задач, менеджеры ресурсов и системы мониторинга, построена на собственных открытых разработках C-DAC. Этот подход позволяет избежать зависимости от коммерческого ПО.

Впрочем, некоторые местные эксперты уверены, что уровень локализации в рамках NSM гораздо меньше заявленных 50 %, а программно-аппаратной экосистемы, которая превращает прототипы в надёжные продукты, нет. При этом Индии фактически остаётся зависимой от глобальных игроков, что вызывает опасения относительно надёжности цепочек поставок и возможных санкций. Так, для AUM требуется 5-нм техпроцесс, но фабрик такого класса в стране нет. Впрочем, местные пользователи довольны и нынешними машинами NSM, ведь раньше у них и такого не было.

Текущий этап NSM завершается 31 декабря. C-DAC уже объявила цели для NSM 2.0 — ввод 1,5 Эфлопс в течение пяти лет. В первую волну, вероятно, попадут 100-Пфлос суперкомпьютеры на оборудовании Intel и AMD. Ключевая вторая волна нацелена на достижение экзафлопсной производительности с AUM. Но C-DAC не гонится за «сырой» производительностью — важнее решение специфических для Индии задач.

Пока не хватает специалистов для разработки, эксплуатации и оптимизации HPC-систем, а также развития производства. В будущем предлагается создание крупных систем экзафлопсного класса с полной локализацией, продолжением НИОКР в области ПО и «железа». Наконец, планируется и создание HPC-маркетплейса, где предприятия любого размера смогут давать задачи, а учёные — разрабатывать решения.

Достижение технологического суверенитета для Индии весьма важно. Так, в октябре сообщалось, что техногиганты США приостановили развитие ЦОД в Индии, хотя ранее обещали вложить в них миллиарды долларов, из-за некоторого охлаждения отношений Нью-Дели и Вашингтона. При этом около года назад глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что Индия должна стать одним из лидеров в области ИИ и создать собственную инфраструктуру.

