Техногиганты США приостановили развитие ЦОД в Индии, хотя ранее обещали вложить в них миллиарды долларов

Американские технологические компании откладывают принятие решений об аренде крупных дата-центров в Индии, настороженные недавним ухудшением торговых связей Нью-Дели и Вашингтона, сообщает CNBC. Так, по данным NTT Global Data Centers, заказы гиперскейлеров и других крупных операторов всё ещё остаются в планах, но подписывать конкретные соглашения IT-гиганты пока не готовы.

На гиперскейлеров, включая Amazon (AWS), Microsoft и Google сегодня приходится около 30 % спроса на индийские ЦОД и, по данным консалтинговой компании Anarock Capital, их доля должна была вырасти в обозримом будущем до 35 %. Тем не менее по данным экспертов, новые сделки на рынке ЦОД фактически заморожены уже более двух месяцев. Ожидается, что гиперскейлеры могут вернуться к своим планам в ближайшие три-шесть месяцев. В Argus Partners утверждают, что введение новых пошлин нанесло удар по мировым цепочкам поставок и затруднило контроль над стоимостью оборудования и производственных затрат.

Попытки переложить друг на друга тарифы, изменения в законах и более осторожное «поэтапное» увеличение мощностей с учётом меняющейся ситуации на рынке становятся новой нормой. В последние два месяца торговые отношения между США и Индией заметно ухудшились. Так, в августе США ввели 25 % тарифы на продукцию из Индии, а позже повысили пошлины до 50 % из-за закупок страной российской нефти. В июле Microsoft прекратила предоставлять облачные услуги связанной с российским бизнесом компании Nayara Energy. Кроме того, сборы за получение виз H-1B IT-специалистами увеличились с незначительной суммы до $100 тыс., что сильнее всего ударит по индийским работникам.

По оценкам экспертов, ёмкость индийских дата-центров в следующие пять лет должна почти утроиться с 1,2 ГВт до более 3,5 ГВт к 2030 году, даже несмотря на трения с Вашингтоном. Рост сервисов электронной коммерции, облачной инфраструктуры и ИИ-нагрузок подогрел спрос на ЦОД. Замедлил расширение местного рынка ЦОД и дефицит на ИИ-ускорители. Последние торговые трения только ухудшили ситуацию. «Гиперскейлеры не исчезли с рынка, но просто взяли паузу», утверждают эксперты по недвижимости.

Сегодня в открытии больших дата-центров в Индии заинтересованы многие компании, включая Google, которая уже вела переговоры о строительстве 1-ГВт объекта в штате Андхра-Прадеш (Andhra Pradesh). Также OpenAI работает с партнёрами над аналогичным проектом. В январе AWS заявила, что намерена инвестировать $8,3 млрд в развитие облачного региона AWS Asia Pacific в штате Махараштра (Мумбаи), а Microsoft намеревалась потратить на развитие местной облачной и ИИ-инфраструктуры $3 млрд. Эксперты утверждают, что привлекательность Индии для бизнеса остаётся высокой, но теперь гораздо больше юридических споров о том, кто возьмёт на себя ответственность за компенсацию потрясений, способных повлиять на бизнес.

