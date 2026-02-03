Индия объявила 20 лет налоговых каникул для гиперскейлеров, использующих местные ЦОД для обслуживания зарубежных облачных клиентов

Индия анонсировала 20 лет налоговых льгот для гиперскейлеров, использующих дата-центры, расположенные в стране, для обслуживания клиентов со всего мира, сообщает CNBC. Предполагается, что такое предложение может привлечь связанные с ИИ бизнесы в активно развивающийся регион. Правда, стремление многих стран к цифровому суверенитету может помешать этим планам.

По словам экспертов, стоимость инфраструктуры ЦОД в Индии и без того невысока, а в совокупности с налоговыми каникулами использование индийских ЦОД для гиперскейлеров станет ещё привлекательнее в сравнении с хабами в Сингапуре, ОАЭ и Ирландии. По мнению экспертов, это изменит положение Индии — она станет не только «рынком потребления» услуг ЦОД, но и глобальным хабом для облачных и ИИ-вычислений. Пока же гиперскейлеры сталкиваются со значительными рисками, связанными с корпоративными налогами, если имеют в Индии «значительное экономическое присутствие».

Сегодня работа ЦОД иностранных гиперскейлеров в Индии рассматриваются как «постоянное представительство», а прибыль от этой деятельности облагается налогом в 35 %, не считая дополнительных сборов. Теперь облачные сервисы, предоставляемые зарубежными гиперскейлерами с использованием дата-центров, принадлежащих местным застройщикам и управляемых ими же, будут пользоваться налоговыми каникулами до 2047 года. Ожидается, что это ускорит инвестиции в ЦОД.

Пока роль Индии в мировой гонке ИИ была ограничена, поскольку стране недостаёт ИИ-моделей местного происхождения, производства чипов и больших ЦОД в сравнении с США и Китаем. Предложенные налоговые каникулы и инвестиции, которые они, вероятно, принесут, могут усилить роль Индии в глобальной гонке технологий искусственного интеллекта. Многие техногиганты уровня Microsoft уже анонсировали миллиардные инвестиции в местную ИИ-инфраструктуру. Ещё более крупные инвестиции готовит Amazon.

Помимо попыток привлечь гиперскейлеров, Индия имеет большие амбиции в сфере ИИ-полупроводников, поощряя их разработку и производство в стране. Налоговые каникулы должны сыграть на руку местным IT-компаниям и облачным бизнесам вроде Infosys, Wipro, TCS, HCL Tech и Jio, равно как и местным строителям ЦОД. Среди выгодоприобретателей от налоговых каникул, вероятно, будет Google, совместно с местной AdaniConneX намеренная построить дата-центр за $15 млрд на территории нового ИИ-хаба на юге Индии.

В последние годы спрос на ЦОД значительно вырос, в основном в связи с масштабированием ИИ-задач, требующих огромных вычислительных мощностей, электроэнергии, охлаждения и сетевой инфраструктуры. В глобальный рынок ЦОД в 2025 году вложили более $61 млрд. Сегодня мощность индийских ЦОД составляет около 1,2 ГВт, но в следующие пять лет рынок должен преодолеть отметку в 3 ГВт. Согласно январскому докладу JLL, мировая мощность ЦОД составила около 100 ГВт и должна удвоиться до 200 ГВт к 2030 году благодаря буму ИИ.

В Индии считают, что налоговые каникулы уберут крупнейшее препятствие для выхода зарубежных гиперскейлеров на индийский рынок. По мнению экспертов, поскольку рынки Азиатско-Тихоокеанского региона уровня Японии, Австралии, Китая и Сингапура достигли «зрелости», а Сингапур, ко всему прочему, ещё и страдает от дефицита земли и других ресурсов, Индия может стать новым перспективным местом для развития инфраструктуры ЦОД.

В стране много места для крупномасштабных строек ЦОД, а в сравнении с ИИ-хабами в Европе, цены на электричество довольно невысоки. С учётом растущих возможностей развития возобновляемой энергии, критической для питания дата-центров, модель индийского технологического рывка выглядит вполне убедительно. Как заявляют индийские эксперты, налоговые каникулы для зарубежных облачных компаний могут стать катализатором крупных глобальных инвестиций, увеличения экспортной выручки и приведут к созданию долгосрочных рабочих мест и других возможностей.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: