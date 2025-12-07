OpenAI и Tata намерены построить ИИ ЦОД Stargate в Индии

OpenAI продолжает расширять парк дата-центров Stargate. Компания провела переговоры с Tata Consultancy Services (TCS) о возможном кампусе ЦОД в Индии, сообщает Datacenter Dynamics. Предварительные договорённости также включают планы совместной разработки ИИ-агентов для корпоративных клиентов. Источники сообщают, что OpenAI обратилась к Tata после неудачных переговоров с Reliance Industries, с которой, по слухам, вела переговоры и Meta✴. Сама Reliance в начале года заявила, что построит крупнейший в мире 3-ГВт ЦОД.

Для OpenAI индийский рынок очень привлекателен своими масштабами. Компания намеревается получить здесь 1-ГВт дата-центр. Она уже запустила здесь дешёвый тариф ChatGPT Go и даже раздавала бесплатно годовую подписку. Google, прямой конкурент OpenAI в сфере ИИ, намерена потратить $15 млрд на ИИ, ЦОД, сети и энергетику в Индии. Помочь ей намерена Adani Group, готовая вложить $5 млрд в ИИ ЦОД. Amazon хотела вложить в развитие инфраструктуры в стране $12,7 млрд, а Microsoft — потратить $3 млрд на ИИ и облака. Но пока всё идёт не так гладко, как хотелось бы.

Впрочем, Tata уже объявила, что намерена стать крупнейшим в мире бизнесом, предоставляющим IT-услуги на основе ИИ-технологий. Ранее Tata управляла дата-центрами в Индии и Сингапуре через своё подразделение Tata Communications, но в 2017 году она продала контрольные пакеты в этом бизнесе STT GDC (STT Telemedia). Теперь же Tata объявила о намерении построить сеть крупных ЦОД по всей Индии. По словам представителя компании, недавно созданная структура HyperVault вложит в это направление $6–$7 млрд в следующие пять-семь лет. Инвестиционная группа TPG объявила, что поддержит проект Tata мощностью 1 ГВт.

Помимо крупномасштабного расширения сети ЦОД в США, OpenAI намерена реализовать ряд проектов под «зонтиком» Stargate по всему миру. В частности, она поддерживает строительство ЦОД в ОАЭ совокупной мощностью до 5 ГВт. В Европе Nscale и Aker участвуют в проекте Stargate Norway, предусматривающим использование около 100 тыс. ИИ-ускорителей, а Nscale разворачивает масштабный проект Stargate в Великобритании — там будут использоваться 8 тыс. ускорителей, вероятно — на нескольких площадках. Сообщалось о возможном строительстве ЦОД в Аргентине и в Южной Корее. Дополнительно обсуждалась возможность строительства дата-центров в Канаде.

