Власти Индии закупят ещё 20 тыс. ускорителей NVIDIA для ускорения развития ИИ в стране

На проходящем в Нью-Дели саммите India AI Impact Summit министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау (Ashwini Vaishnaw) заявил, что Индия расширит свои вычислительные мощности для ИИ-нагрузок свыше имеющихся 38 тыс. ускорители, добавив еще 20 тыс. еди. в ближайшее время в рамках программы «Миссия ИИ 2.0». Вайшнау сообщил ресурсу EE Times, что заказы на новые GPU будут размещены в течение недели, и ожидается, что они будут развёрнуты в течение следующих шести месяцев.

Расширение вычислительных мощностей происходит в ходе реализации рамочного соглашения между Индией и США на 2026 год, в соответствии с которым две страны договорились значительно увеличить торговлю технологическими продуктами, включая ускорители и другие компоненты для ЦОД. Соглашение предусматривает намерение Индии закупить в течение пяти лет американские энергоносители, самолёты, технологические товары и критически важные материалы на сумму $500 млрд, расширяя при этом совместное технологическое сотрудничество.

Заявление Вайшнау говорит о дальнейшем развитии программы IndiaAI Mission, утверждённой в марте 2024 года с бюджетом около $1,14 млрд на пять лет. Первоначально программой планировалось развёртывание 10 тыс. GPU, но их количество уже достигло 38 тыс. Ускорители предоставляются местным компаниям по субсидированной ставке ₹65/час (около $0,72/час).

С момента запуска в рамках программы IndiaAI Mission разрабатывались семь основных направлений, включая субсидированные вычислительные ресурсы, разработку базовых моделей, финансирование стартапов и безопасное управление ИИ. Двенадцать стартапов уже были отобраны для разработки отечественных многомодальных базовых моделей с использованием специфических для Индии наборов данных.

NVIDIA сообщила о поддержке приоритетов IndiaAI Mission, включая, расширение вычислительных мощностей благодаря поставке ускорителей NVIDIA, разработку передовых ИИ-моделей и исследования и инновации в области ИИ. В рамках программы IndiaAI Mission компания сотрудничает с поставщиками облачных услуг Yotta, L&T и E2E Networks для создания передовых ИИ-фабрик.

Yotta — поставщик облачных услуг, создающий крупномасштабную суверенную ИИ-инфраструктуру для Индии под брендом Shakti Cloud, работающую на базе более чем 20 тыс. ускорителей NVIDIA Blackwell Ultra. Его кампусы в Нави Мумбаи (Navi Mumbai) и Большой Нойде (Greater Noida) предоставляют индийским предприятиям и госсектору услуги облачных ИИ-сервисов с высокой пропускной способностью и большим количеством GPU с оплатой по мере использования.

В свою очередь, компания E2E Networks создаёт кластер ускорителей NVIDIA Blackwell на своей платформе TIR, размещённый в ЦОД L&T Vyoma в Ченнаи (Chennai). Облачная платформа TIR будет включать системы NVIDIA HGX B200 и корпоративное ПО NVIDIA, а также открытые модели NVIDIA Nemotron для ускорения развития ИИ в таких областях, как агентный ИИ, здравоохранение, финансы, производство и сельское хозяйство.

Третий индийский партнёр NVIDIA на ИИ-рынке — компания Netweb Technologies, которая запускает суперкомпьютерные системы Tyrone Camarero AI, построенные на узлах NVIDIA GB200 NVL4, произведённых в рамках государственной программы «Сделано в Индии».

Сообщается, что облачная ИИ-инфраструктура в Индии будет размещать рабочие нагрузки, а также обеспечивать интеллектуальные возможности для обучения моделей, тонкой настройки и масштабного инференса. Мощности в этих ЦОД будут зарезервированы для разработчиков моделей, стартапов, исследователей и предприятий для создания, тонкой настройки и развёртывания ИИ в Индии. Ранее глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что Индия способна стать одним из мировых ИИ-лидеров, особенно в создании малых рассуждающих моделей (SLM).

