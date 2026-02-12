Наскоро построенные ИИ ЦОД могут оказаться не нужны, предупредила китайская SMIC

Со-генеральный директор Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun) предупредил что резкий рост инвестиций в микросхемы для ИИ формирует предложение на годы вперёд, что может привести к простою некоторых ЦОД, пишет Bloomberg. Хайцзюнь заявил, что компании хотели бы за год-другой создать мощности ЦОД на 10 лет вперёд, хотя вопрос по поводу того, для каких задач будут использоваться эти ЦОД ещё не до конца продуман.

По прогнозам рейтингового агентства Moody’s, инвестиции в ИИ-инфраструктуру в течение следующих пяти лет превысят $3 трлн. Только в 2026 году на фоне гонки в ИИ-сфере совокупные капитальные затраты в расширение ИИ-инфраструктуры Alphabet (Google), Amazon (AWS), Meta✴ и Microsoft превысят $650 млрд. Ведущие китайские компании в сфере ИИ, включая Alibaba, Tencent и ByteDance, также активно инвестируют в ИИ-инфраструктуру, для которой используются как чипы американских производителей (иногда опосредованно), так и отечественные аналоги, в том числе собственной разработки.

Компания SMIC является крупнейшим производителем микросхем Китая. Из-за экспортных ограничений США она может производить лишь менее продвинутые чипы для ИИ-нагрузок по сравнению с выпускаемыми NVIDIA на мощностях TSMC. Местные клиенты SMIC, включая Huawei и Cambricon Technologies, стремятся к быстрому наращиванию производства микросхем для удовлетворения потребностей Китая в ИИ-технологиях.

«Это как строительство высокоскоростных железнодорожных станций и автомагистралей — даже если сегодня не так много автомобилей, вы всё равно хотите завершить инфраструктуру, рассчитанную на 10 лет, всего за два года», — сказал Чжао. Хотя речь идёт о будущих рисках для ИИ-индустрии, уже сейчас звучат призывы к осмотрительности в подходах к инвестированию в ИИ, поскольку есть опасения по поводу растущего пузыря.

Ещё весной прошлого года председатель Alibaba Group Джо Цай (Joe Tsai) предупредил о том, что текущие темпы строительства ЦОД могут опередить рост спроса на ИИ-сервисы и может сложиться ситуация, когда дата-центров построят больше, чем требует рынок. До этого, в 2024 году появились сообщения о том, что из-за спешки и переоценки спроса некоторые ИИ ЦОД в Китае оказались невостребованными. Для продажи простаивающих вычислительных мощностей Пекин сейчас создаёт специальных сервис. В свою очередь, власти Монголии, где всего два ЦОД на всю страну, рассчитывают привлечь инвестиции в развёртывание ИИ-инфраструктуры, хотя буквально «через дорогу» как раз и простаивают китайские дата-центры.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: