Cambricon Technologies утроит выпуск ИИ-чипов, чтобы заместить ускорители NVIDIA в Китае

Китайская Cambricon Tecnologies намерена в 2026 году более чем втрое увеличить выпуск ИИ-чипов. Предполагается, что это поможет ей отвоевать в КНР долю рынка у Huawei и заполнить вакуум, образовавшийся после вынужденного ухода с рынка NVIDIA, сообщает Bloomberg.

По словам источников, знакомых с ситуацией, пекинская компания намерена поставить в 2026 году 500 тыс. ИИ-ускорителей. В том числе речь идёт о 300 тыс. наиболее современных чипов Siyuan 590 и 690. В первую очередь будет использоваться производственный техпроцесс SMIC, известный как 7-нм «N+2».

Китайские производители чипов стремительно развиваются после того, как Пекин в 2025 году начал активно препятствовать использованию ускорителей NVIDIA на территории КНР. Это часть долгосрочной стратегии по обретению независимости от американских технологий. В 2026 году вдвое нарастить производство самых передовых ИИ-чипов намерена и Huawei. Перспективная Moore Threads Technology также намерена дебютировать с новыми продуктами.

В ноябре глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) жаловался, что деятельность его компании фактически блокируется в Китае, что может привести усилению конкуренции на внутреннем рынке местных игроков. Хотя американские власти рассматривают разрешение продаж в КНР ускорителей NVIDIA H200, нет гарантий, что Пекин не будет препятствовать их распространению.

Cambricon стала одним из главных бенефициаров ситуации, в сентябрьском квартале увеличив выручку в 14 раз год к году. Её рыночная капитализация взлетела девятикратно в сравнении с 2021 годом. Теперь у неё все шансы получить крупнейшие заказы от китайских ИИ-гигантов, включая Alibaba Group. Одним из основных заказчиков считается ByteDance, на её долю уже приходится более 50 % заказов Cambricon.

Достижение Cambricon своих целей не в последнюю очередь зависит от способности получить доступ к производственным мощностям китайской SMIC — главного контрактного производителя материкового Китая. Проблема в том, что на те же мощности претендует Huawei, а также другие компании. В 2025 году, по оценкам Goldman Sachs, Cambricon выпустит всего 142 тыс. ИИ-чипов.

Препятствием могут стать и возможности самой SMIC. При выпуске передовых Cambricon Cambricon 590 и 690 процент выхода годных чипов составляет всего 20 %, что значительно повышает их себестоимость. Для сравнения, у тайваньской TSMC процент выхода составляет не менее 60 % в рамках 2-нм техпроцесса, который, по некоторым оценкам, опережает технологии SMIC на три поколения — приблизительно на семь лет. Ещё одна проблема — дефицит высокоскоростной памяти. С этой технологии имеются проблемы у китайских производителей, например, новейшие ускорители Huawei 910С по-прежнему используют южнокорейские модули SK Hynix и Samsung Electronics.

Тем не менее, стремление Пекина к «полупроводниковому суверенитету» может привлечь только в 2025 году $98 млрд в развитие ИИ-технологий. Huawei и Cambricon — лишь крупнейшие компании быстрорастущей отрасли. В гонку включились и быстро развивающиеся конкуренты вроде Hygon, и стартапы уровня Moore Threads и MetaX. В долгосрочной перспективе поставки отечественных ИИ-чипов будут иметь для китайских игроков от DeepSeek до Alibaba решающее решение — они надеются на равных конкурировать с OpenAI и Google.

Китай раскритиковал попытки США ограничить поставки американских ИИ-чипов в страну и заявил, что будет наращивать внутренний потенциал, чтобы минимизировать зависимость от политических капризов Вашингтона. Как заявляют эксперты Bloomberg, хотя новые инициативы Huawei, Baidu и Cambricon привели к заметному росту поставок в Китае ИИ-ускорителей местного производства, существующий в стране спрос эта продукция удовлетворить не может. Дисбаланс усугубляется высоким процентом брака 7-нм техпроцесса SMIC, что, вероятно, не изменится в ближайшем будущем.

При этом направление развития, вероятно, останется неизменным, поскольку неопределённость относительно доступности чипов NVIDIA подталкивает китайские ИИ-компании к выбору местных поставщиков ускорителей. В Bloomberg утверждают, что в итоге не исключено «раздвоение» глобальной экосистемы ИИ на китайскую и американскую.

