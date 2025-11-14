Китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако

Китайской ИИ-компании INF Tech удалось получить доступ к 2,3 тыс. ускорителей NVIDIA Blackwell благодаря соглашению с индонезийским бизнесом. Несмотря на запрет США на поставки передовых ИИ-чипов в Китай, доступ к вычислительным ресурсам всё же удалось получить, причём с соблюдением буквы американских законов, сообщает The Wall Street Journal.

В целом «операция» проводится через партнёров в разных странах и с использованием всевозможных лазеек, но технически американские экспортные законы не нарушаются. Сами чипы находятся в ЦОД, спрятавшемся между частной школой и жилым комплексом в Джакарте — они легально куплены индонезийским телеком-провайдером Indosat Ooredoo Hutchison, которая потратила около $100 млн на 32 стоечных суперускорителя с NVIDIA GB200 NVL72 у компании Aivres из Кремниевой долины, занимающейся выпуском серверов. Все они теперь будут использоваться шанхайской INF Tech.

История началась с продажи NVIDIA чипов компании Aivres, которая не является обычным спекулянтом-перепродавцом, а на треть принадлежит китайской Inspur, в 2023 году попавшей в чёрные списки Минторга США, якобы за причастность к суперкомпьютерным проектам китайских военных. Inspur является одним из крупнейших в мире поставщиков серверов. Чёрный список американских властей запрещает NVIDIA напрямую иметь дела с Inspur или подразделений компании, тоже занесённых в чёрные списки, но Aivres, будучи компанией американской, под ограничения не попадает. При этом особого секрета в том, что она наряду с Betapex и KAYTUS Singapore Pte прямо связана с Inspur, нет. Об этом, в частности, прямо говорится в иске HPE.

Другими словами, NVIDIA с чистой совестью продала ускорители в полном соответствии с законами, а Aivres закрыла сделку с Indosat в середине 2024 года. Сделка состоялась только после того, как Indosat нашла под чипы конкретного покупателя — INF Tech. ИИ-стартап основан в Китае в 2021 году, а его основатель Ци Юань (Qi Yuan) — профессор Фуданьского университета, бывший высокопоставленный учёный в структуре Alibaba, получивший докторскую степень в MIT и к тому же являющийся гражданином США. По некоторым данным, в обсуждении облачного контракта принимали участие и другие сотрудники Фуданьского университета.

Серверы уже доставлены в ЦОД в Индонезии. Они будут использоваться для обучения ИИ-моделей в области финансов и здравоохранения, в частности, фармацевтики. Законов, запрещающих китайским компаниям арендовать доступ к облачным вычислениям за рубежом, не существует. По словам знакомых с тематикой юристов, оборудование запрещено использовать только для военной разведки или создания вооружений. Впрочем, многие американские чиновники всё равно недовольны.

Утверждается, что «коммерческие» китайские проекты легко перепрофилировать для военных задач с учётом тесного сотрудничества гражданских и военных структур в КНР. Именно поэтому прошлая администрация США готовила закон, ограничивавший экспорт ИИ-технологий в страны вроде Индонезии, не относящиеся к числу верных сторонников США. В случае принятия этого закона американские компании стали бы обязаны раскрывать информацию о том, кто и почему покупает чипы и не распространяются ли на конечного пользователя ограничения. Новая администрация показала, что не желает иметь с этим законом ничего общего. В результате проверки рисков фактически возложили на NVIDIA.

В INF Tech заявляют, что не связаны с военными исследованиями и действуют в соответствии с американскими законами. Теперь компания намерена развивать бизнес за пределами Китая, заключая соглашения с операторами ЦОД в Сингапуре, Малайзии и Таиланде для создания собственной ИИ-инфраструктуры. В Indosat подтвердили, что работают с многонациональными компаниями и каждый клиент, как американский, так и китайский, проходит одинаковый процесс одобрения. Также Indosat подчеркнула, что INF Tech не имеет физического доступа к оборудованию в Джакарте и только использует инфраструктуру для эксплуатации ИИ-продуктов, оптимизированных для Индонезии и Юго-Восточной Азии.

По словам главы NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), доля компании на китайском рынке ИИ-решений упала с 95 % до нуля из-за экспортных ограничений и давно критикует власти США за недальновидность. Впрочем, китайский бизнес и ранее прибегал к использованию американских облаков или контрабандным ускорителям. Представитель NVIDIA не так давно заявлял, что ограничения на поставки уже стоили налогоплательщикам десятков миллиардов долларов, помешали инновациям и заставили уступить долю рынка зарубежным конкурентам.

