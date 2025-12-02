Американский ИИ-стартап ищет деньги, чтобы снабдить китайцев чипами NVIDIA через Японию

Базирующийся в США стартап PaleBlueDot AI ищет, у кого бы занять $300 млн, чтобы купить ускорители NVIDIA и разместить их в токийском ЦОД — и всё это в интересах китайской медиакомпании RedNote (Xiaohongshu), сообщает Bloomberg. В своё время RedNote получила известность за пределами КНР благодаря временному запрету TikTok в Соединённых Штатах — тогда американцы начали массово регистрироваться в китайской соцсети.

PaleBlueDot AI из Кремниевой долины обратилась к банкам и частным кредитным компаниям для получения финансирования. Сообщается, что JPMorgan Chase & Co. причастен к подготовке маркетинговых материалов для потенциальных заёмщиков, но от участия в самой сделке, вероятно, откажется. Источники утверждают, что сделка обсуждается, как минимум, в последние три месяца, хотя неизвестно, каков прогресс. По словам PaleBlueDot AI, «упомянутая информация не соответствует действительности», в JPMorgan от комментариев отказались, а NVIDIA и Xiaohongshu просто не ответили на запросы.

PaleBlueDot AI позиционирует себя как посредника, предлагающего безопасные и экономически эффективные вычислительные решения. Примечательно, что у истоков компании и в её руководстве числятся бизнесмены китайского происхождения.

Планируемый заём наглядно демонстрирует, как именно намерены технологические компании обходить ограничения на продажу в Китай передовых ИИ-чипов, неоднократно ужесточавшиеся с 2022 года. Хотя китайские компании теперь не могут покупать оборудование напрямую, они могут вполне легально получать доступ к ЦОД в странах за пределами Китая. Буквально на днях сообщалось, что Alibaba и ByteDance стали обучать передовые ИИ-модели в дата-центрах Юго-Восточной Азии.

Финансирование подобных проектов всегда воспринимается с осторожностью. Это связано с озабоченностью тем, что американские власти могут наложить дополнительные санкции. Хотя сама NVIDIA давно критикует политику полных запретов поставок ИИ-чипов в Китай, компания постоянно обещает, что будет строго придерживаться политики, предотвращающей попадание чипов «не в те руки». Впрочем, подход американских властей может измениться. По слухам, уже рассматривается возможность поставок в КНР относительно устаревших вариантов — NVIDIA H200.

