Безоблачно: США запретили Китаю удалённый доступ к передовым ИИ-ускорителям

Палата представителей США приняла подавляющим большинством «Закон о безопасности удалённого доступа» (Remote Access Security Act). Как сообщается на сайте Специального комитета Палаты Представителей США по стратегическому соперничеству между Соединёнными Штатами и Компартией Китая (CCP), этот закон расширяет действие «Закона о реформе экспортного контроля», позволяя федеральным властям «ограничивать возможности иностранных противников получать удалённый доступ к технологиям, включая ИИ-чипы, через облачные вычислительные сервисы». Проще говоря, теперь китайским компаниям запрещён доступ к передовым ускорителям в ЦОД и облаках за пределами КНР.

Хотя экспорт ускорителей NVIDIA H200 теперь разрешён, поставка в Китай более мощных чипы на базе архитектуры Blackwell по-прежнему запрещена, как и ускорителей с новой архитектурой Vera Rubin. Новый закон призван перекрыть пробелы в законодательстве США, которыми с успехом пользуются китайские компании, получая доступ к находящимся под санкциями ИИ-ускорителям, покупая или арендуя их для использования на территории США. О таких обходных путях стало известно в 2024 году, когда выяснилось, что ByteDance, китайский владелец TikTok, арендовал передовые чипы NVIDIA у Oracle, пишет Data Center Dynamics.

Как передаёт The Register, китайские компании обходят экспортные ограничения на высокопроизводительные ускорители NVIDIA и другие чипы, получая к ним доступ через такие платформы, как AWS и Azure, по крайней мере, с 2023 года. The Register также ранее сообщал, что китайские облачные провайдеры, такие как Alibaba и Tencent, могут предоставлять доступ к находящимся под экспортными ограничениями GPU клиентам в Китае, арендуя облачное оборудование, размещённое за пределами страны. В свою очередь, Microsoft и AWS предлагают в Китае через местных партнёров облачные услуги, в целом аналогичные тем, что доступны в других странах.

«Амбиции КПК в области ИИ подпитываются доступом к американским чипам, размещённым в ЦОД за пределами Китая, — заявил председатель Специального комитета по Китаю, один из соавторов законопроекта. — Этот законопроект переводит наши законы в цифровую эпоху и ясно даёт понять, что облачные вычисления подпадают под действие американского законодательства об экспортном контроле, так же как и физические чипы. Устранение этих лазеек укрепит национальную безопасность США и защитит американские инновации». Новый закон теоретически может целиком перекрыть бизнес некоторых азиатских компаний.

После появления сообщения о том, что NVIDIA потребует от китайских клиентов, приобретающих ускорители H200, полной предоплаты, чипмейкер выступил с опровержением, заявив агентству Reuters, которое первым сообщило об этом что «никогда не будет требовать от клиентов оплаты за продукцию, которую они не получают». В начале декабря администрация Трампа разрешила NVIDIA продавать H200 «одобренным клиентам» в Китае и других странах при условии выплаты 25-% пошлины. В свою очередь, китайское правительство попросило технологические компании страны приостановить оформление заказов на ускорители, пока регулирующие органы не определятся с соотношением приобретаемых чипов H200 и отечественных чипов «в нагрузку» к ним.

