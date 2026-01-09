Pay 'n' Pray: NVIDIA требует полную предоплату за поставку H200 в Китай

После того, как США дали NVIDIA добро на поставку ИИ-ускорителей H200 в Китай в обмен на выплату 25 % от суммы продаж, китайские компании выразили готовность приобрести у чипмейкера более 2 млн ускорителей. Это в несколько раз превышает имеющиеся запасы на складах NVIDIA. Ранее сообщалось, что NVIDIA готова отгрузить первые партии H200 в середине февраля до наступления лунного Нового года.

Китайские власти пока не дали разрешение на импорт этих чипов, но, как утверждает Bloomberg со ссылкой на проверенные источники, правительство готово уже в этом квартале разрешить приобретение H200 для отдельных коммерческих целей. При этом из-за соображений безопасности под запретом окажутся закупки чипов для военных организаций, госучреждений, объектов критической инфраструктуры и предприятий с госсобственностью.

По словам источника, власти КНР попросили некоторые китайские технологические компании приостановить на время размещение заказов на чипы H200, поскольку регуляторами пока не решено, в каком соотношении к покупке ускорителей американской компании они должны будут приобрести чипы отечественного производства.

Для NVIDIA возобновление поставок означает возврат на ключевой рынок. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что спрос клиентов в Китае на чипы H200 «довольно высок» и что компания «запустила свою цепочку поставок» для наращивания производства. Хуанг отметил, что вне зависимости от официального заявления правительства Китая об одобрении, поступление заявок от китайских компаний на покупку «будет означать, что они могут размещать заказы».

По словам источников агентства Reuters, в случае с поставками H200 компания решила полностью переложить на клиентов риски, связанные с неопределённостью ситуации, потребовав полную предоплату за заказ. NVIDIA и раньше требовала предоплату, хотя могла в порядке исключения согласиться и на размещение депозита. При полной предоплате поставок, если Китай вдруг изменит решение и заблокирует импорт чипов, возврата предоплаты не будет и убытки полностью лягут на плечи китайских клиентов американской компании.

