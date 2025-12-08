Акции «маленькой NVIDIA» — китайской Moore Threads выросли более чем впятеро после IPO

После выхода на IPO акции китайской Moore Threads Technology, называемой «маленькой NVIDIA», выросли с ¥114,28 до ¥650 на фоне общего спада рынка в Шанхае. Цена поднялась более чем впятеро, сообщает гонконгская SCMP — инвесторы тем самым выразили доверие пекинскому стартапу, специализирующемуся на ИИ-чипах.

Это второй по масштабу выход на IPO в КНР (его материковой части) в 2025 году. На пике рост составил 468 % от изначальной цены, на момент закрытия торгов в пятницу цена снизилась до ¥600,50 (рост 425 %), биржевой индекс CSI300 Index по итогам дня вырос на 0,8 %. В ходе IPO компания привлекла ¥8 млрд ($1,13 млрд). Вырученные средства потратят на реализацию ИИ-проектов нового поколения, создание ИИ-чипов и др. По масштабу IPO стартап уступил только Huadian New Energy Group, выручившей $2,7 млрд в июле.

Moore Threads довольно быстро получила разрешение на IPO от китайских регуляторов, спустя всего четыре месяца после подачи заявки. При этом в среднем время обработок таких заявок составляет около 470 дней, во всяком случае, для заявок Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board (STAR Market). Глава и основатель DeepSeek Лян Вэньфэн (Liang Wenfeng) и хедж-фонда HighFlyer инвестировал в Moore ¥7 млн.

Как сообщает SCMP, компания имеет большие амбиции и намерена стать «ведущим глобальным игроком» на рынке ИИ-технологий. Дело в том, что её платформа MUSA, в отличие от предложений Huawei, совместима с NVIDIA CUDA, что даёт бизнесу большое преимущество не только на китайском, но и на международном рынке.

Глава Moore Threads Чжан Цзяньчжун (Zhang Jianzhong) занимал в NVIDIA ключевые посты в Китае с 2006 по 2020 гг. Ранее он сообщал, что компания будет выпускать по чипу нового поколения ежегодно, чтобы обеспечить Китаю ключевые аппаратные решения для развития ИИ-проектов. По его словам, главная цель компании сегодня — стать «ведущим игроком на рынке GPU с международной конкурентоспособностью». По некоторым оценкам, разработки Moore Threads считаются в КНР лучшим «ответом» NVIDIA.

По словам Чжана, для китайских властей жизненно важно поддерживать разработку ИИ-ускорителей в стране: если «домашняя» цепочка поставок сможет поддержать ускорители местной разработки, это поможет улучшить продукты и повысить конкурентоспособность китайской полупроводниковой индустрии.

Ранее NVIDIA неоднократно жаловалась, что вводимые США ограничения на поставки ИИ-американских ускорителей в Китай лишь ставят под сомнение доминирование Соединённых Штатов в мире ИИ. Не так давно сообщалось, что власти обсуждают разрешение продаж в КНР ускорителей NVIDIA H200.

