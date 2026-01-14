США разрешили экспорт NVIDIA H200 в Китай, а Китай импорт H200 не разрешил

США официально разрешили поставки чипов NVIDIA H200 китайским клиентам несмотря на неодобрение некоторых политиков. Впрочем, как оказалось, в Китае эти ускорители не очень ждут, сообщает Reuters. Параллельно США прикрыли лазейку в законах, позволявшую КНР пользоваться передовыми ИИ-чипами в зарубежных ЦОД и облаках.

Согласно новым американским правилам, продаваемые в КНР чипы должны перед поставками проверяться независимыми лабораториями для подтверждения их технических характеристик. При этом в Поднебесную запрещено продавать более 50 % от общего объёма чипов, продаваемых американским клиентам. NVIDIA придётся доказать, что в США достаточно ускорителей H200, а китайские клиенты должны пройти «необходимые процедуры безопасности» и не должны использовать полупроводники в военных целях. Ранее об этих условиях не сообщалось.

В NVIDIA подчёркивают, что критики новых правил непреднамеренно продвигают интересы конкурентов компании, находящихся в американском «чёрном списке». В декабре было объявлено о возможности продавать чипы NVIDIA H200 в КНР с условием уплаты в американский бюджет пошлины в объёме 25 % от их стоимости. Китайским технологическим компаниям нужно порядка 2 млн H200, причём каждый из ускорителей стоит около $27 тыс. Это превышает запасы NVIDIA, на складах которой имеется не более 700 тыс. таких чипов. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что компания нарастит производство H200.

По словам Reuters, пожелавшие остаться анонимными сотрудники китайской таможни заявили, что ввоз чипов NVIDIA H200 в Китай пока не разрешён. Также, по некоторым данным, китайские власти пригласили представителей местных технологических компаний на встречу, в ходе которой недвусмысленно указали не покупать H200 без крайней необходимости. Фактически, по данным источников СЧМИ, речь идёт о временном запрете закупок, который может стать постоянным.

H200 в последнее время находится в центре обсуждений американо-китайских отношений. Хотя спрос со стороны китайского бизнеса велик, есть вероятность, что Пекин вовсе запретит ввоз таких чипов, чтобы местные разработчики ИИ-чипов могли развивать собственные проекты. Также возможно, что вопросы, касающиеся поставок H200, станут предметом торга с Вашингтоном. Пока нет данных, касается ли запрет уже сделанных заказов, или только новых.

Желая замедлить развитие Китая в сфере ИИ и технологий в целом, США с 2022 года ввела ограничения на экспорт в КНР передовых полупроводников. В 2025 году США сначала запретили, а позже разрешили экспорт ускорителей H20, но поставки с августа фактически заблокировал сам Китай. Дженсен Хуанг заявлял, что доля NVIDIA на рынке ИИ-чипов КНР уменьшилась до нуля. H200 приблизительно в шесть раз производительнее H20 и отказаться от такого предложения полностью КНР будет весьма затруднительно, особенно с учётом того, что собственные чипы китайской разработки далеко не столь производительны.

