США разрешили экспорт NVIDIA H200 в Китай, а Китай импорт H200 не разрешил

США официально разрешили поставки чипов NVIDIA H200 китайским клиентам несмотря на неодобрение некоторых политиков. Впрочем, как оказалось, в Китае эти ускорители не очень ждут, сообщает Reuters. Параллельно США прикрыли лазейку в законах, позволявшую КНР пользоваться передовыми ИИ-чипами в зарубежных ЦОД и облаках.

Согласно новым американским правилам, продаваемые в КНР чипы должны перед поставками проверяться независимыми лабораториями для подтверждения их технических характеристик. При этом в Поднебесную запрещено продавать более 50 % от общего объёма чипов, продаваемых американским клиентам. NVIDIA придётся доказать, что в США достаточно ускорителей H200, а китайские клиенты должны пройти «необходимые процедуры безопасности» и не должны использовать полупроводники в военных целях. Ранее об этих условиях не сообщалось.

В NVIDIA подчёркивают, что критики новых правил непреднамеренно продвигают интересы конкурентов компании, находящихся в американском «чёрном списке». В декабре было объявлено о возможности продавать чипы NVIDIA H200 в КНР с условием уплаты в американский бюджет пошлины в объёме 25 % от их стоимости. Китайским технологическим компаниям нужно порядка 2 млн H200, причём каждый из ускорителей стоит около $27 тыс. Это превышает запасы NVIDIA, на складах которой имеется не более 700 тыс. таких чипов. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что компания нарастит производство H200.

Источник изображения: Veronica Dudarev/unsplash.com

По словам Reuters, пожелавшие остаться анонимными сотрудники китайской таможни заявили, что ввоз чипов NVIDIA H200 в Китай пока не разрешён. Также, по некоторым данным, китайские власти пригласили представителей местных технологических компаний на встречу, в ходе которой недвусмысленно указали не покупать H200 без крайней необходимости. Фактически, по данным источников СЧМИ, речь идёт о временном запрете закупок, который может стать постоянным.

H200 в последнее время находится в центре обсуждений американо-китайских отношений. Хотя спрос со стороны китайского бизнеса велик, есть вероятность, что Пекин вовсе запретит ввоз таких чипов, чтобы местные разработчики ИИ-чипов могли развивать собственные проекты. Также возможно, что вопросы, касающиеся поставок H200, станут предметом торга с Вашингтоном. Пока нет данных, касается ли запрет уже сделанных заказов, или только новых.

Желая замедлить развитие Китая в сфере ИИ и технологий в целом, США с 2022 года ввела ограничения на экспорт в КНР передовых полупроводников. В 2025 году США сначала запретили, а позже разрешили экспорт ускорителей H20, но поставки с августа фактически заблокировал сам Китай. Дженсен Хуанг заявлял, что доля NVIDIA на рынке ИИ-чипов КНР уменьшилась до нуля. H200 приблизительно в шесть раз производительнее H20 и отказаться от такого предложения полностью КНР будет весьма затруднительно, особенно с учётом того, что собственные чипы китайской разработки далеко не столь производительны.

