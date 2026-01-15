Инвесторы вкладывают сотни миллионов долларов в Etched и Cerebras в надежде, что они потеснят NVIDIA на рынке ИИ

Лидирующие позиции NVIDIA на рынке ИИ-ускорителей кажутся незыблемыми на долгие годы, но, как полагает ресурс SiliconANGLE, ей следует присмотреться к ближайшим конкурентам, которые пока не «дышат в спину», но стремительно наращивают свои возможности, получая солидную финансовую поддержку для роста.

Согласно данным источников Bloomberg (официального сообщения пока не поступало), стартап Etched, занимающийся разработкой ИИ-чипов, привлёк около $500 млн в новом раунде финансирования, благодаря чему оценка его рыночной стоимости составила $5 млрд.

Ещё более крупный конкурент NVIDIA, компания Cerebras Systems, по данным The Information, ведёт переговоры о привлечении $1 млрд инвестиций в рамках очередного раунда финансирования при оценке капитализации в $22 млрд. Всего лишь три месяца назад она уже получила $1,1 млрд при оценке в $8,1 млрд, в очередной раз перенеся IPO. По данным источников The Information, компания всё же выйдет на биржу в ближайшие месяцы. Сделка с OpenAI снизит её зависимость от базирующейся в ОАЭ компании G42.

Как сообщают источники, нынешний раунд финансирования Etched возглавила компания Stripes при участии миллиардера Питера Тиля (Peter Thiel), а также компаний Positive Sum и Ribbit Capital. Ранее в инвестировании стартапа принимали участие Primary Venture Partners и известные бизнес-ангелы, такие как генеральный директор GitHub Томас Домке (Thomas Dohmke) и бывший руководитель Coinbase Баладжи Сринивасан (Balaji Srinivasan). По словам источников, с учётом этого раунда общая сумма привлечённых средств Etched приблизилась к $1 млрд. Это довольно внушительный финансовый резерв для стартапа, существующего всего два года.

Etched создал Sohu — узкоспециализированный ASIC разработанный специально для инференса ИИ-моделями на архитектуре трансформеров. При разработке чипа Etched сотрудничала с группой Emerging Businesses компании TSMC, что свидетельствует как о технических амбициях, так и о производственной надёжности. Также к участию в проекте привлекли специалистов, ранее работавших в таких компаниях, как Cypress Semiconductor и Broadcom.

В свою очередь, Cerebras Systems получила известность благодаря своим царь-чипам WSE, которые, по словам компании, значительно быстрее и энергоэффективнее решений NVDIA в ИИ-задачах. В отличие от Etched, Cerebras активно наращивает клиентскую базу, не только развёртывая оборудование, но и предоставляя услуги облачных ИИ-вычислений. Среди её клиентов — Meta✴, IBM и Mistral AI.

