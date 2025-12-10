Intel договорилась о покупке разработчика ИИ-ускорителей SambaNova, но не окончательно

Ресурсу Wired стало известно о подписании Intel соглашения о покупке ИИ-стартапп SambaNova Systems. Финансовые условия соглашения, которое носит предварительный характер и не имеет обязательной силы, не разглашаются. Впервые о заинтересованности Intel в приобретении стартапа сообщил Bloomberg в конце октября. На тот момент переговоры находились на ранней стадии. Согласно данным ресурса, сумма предполагаемой сделки составляла менее $5 млрд.

Что примечательно, генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) в настоящее время является исполнительным председателем и инвестором SambaNova Systems, сообщили источники The New York Times, знакомые с ситуацией. И он рассказывал о предложениях SambaNova на встречах как минимум с одним крупным клиентом Intel, компанией Dell. Intel Capital, которую сейчас выделяют в отдельную компанию, также инвестировала в SambaNova Systems. Ещё один инвестор SambaNova, японская SoftBank Group, также является крупным инвестором Intel.

SambaNova Systems была основана в 2017 году в Пало-Альто (Palo Alto, Калифорния, США) Кунле Олукотуном (Kunle Olukotun), Родриго Ляном (Rodrigo Liang) и Кристофером Ре (Christopher Ré). Олукотун и Ре — профессора Стэнфордского университета. Лян ранее был топ-менеджером в Oracle. По данным PitchBook, к началу 2025 года компания привлекла $1,14 млрд инвестиций. В частности, в 2020 году она получила $250 млн от BlackRock, Intel Capital, венчурной фирмы GV и других инвесторов, а её оценка выросла до $2,5 млрд. В 2021 году SambaNova была оценена в $5 млрд после раунда финансирования в размере $676 млрд, возглавляемого фондом SoftBank Vision Fund 2.

С тех пор предполагаемая оценка стартапа снизилась. По данным The Information, BlackRock снизила стоимость своих акций SambaNova на 17 % за последний год. Это, вероятно, сделало компанию целью для Intel, наряду с тем фактом, что Intel отстаёт от остальной части индустрии чипов в производстве ИИ-чипов, отметил Wired. Разработки купленной когда-то Habana едва продаются, а после отказа от Ponte Vecchio, проблем с запуском Falcon Shores и неопределённостью относительно Jaguar Shores у Intel практически не осталось «больших» ускорителей. О сделке с Nervana в компании предпочитают не вспоминать.

SambaNova разрабатывает ИИ-ускорители на основе реконфигурируемого блока обработки данных (Reconfigurable Dataflow Unit, RDU). 5-нм ускоритель SN40L, представленный более двух лет назад, имеет 1040 ядер RDU, обеспечивающих производительность до 653 Тфлопс в режиме BF16. Он оснащён 520 Мбайт SRAM, 64 Гбайт HBM3 с внешним DDR5-массивом объёмом 1,5 Тбайт для размещения LLM. Компания фактически отказалась от попыток конкурировать с NVIDIA в задачах обучения ИИ. Вслед за Groq она переключилась на инференс и поставку готовых ИИ-платформ вместо продажи ускорителей.

