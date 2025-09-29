315 млн ИИ-ядер и 1,4 квадрлн транзисторов: Cerebras открыла в США 10-МВт ЦОД на царь-чипах WSE-3

Разработчик ИИ-ускорителей Cerebras Systems развернул новый дата-центр в Оклахома-Сити — столице штата Оклахома (США). Объект мощностью 10 МВт создан совместно со Scale Datacenters, сообщает Datacenter Dynamics. На объекте применяются замкнутые системы прямого жидкостного охлаждения. По данным компании, каждый потреблённый киловатт-час компенсируется покупкой энергии из возобновляемых источников.

По словам представителя Cerebras, в 2023 году компания построила свой первый ИИ-суперкомпьютер Andromeda с 13,5 млн ИИ-ядер, на тот момент — крупнейший в своём роде. Новый кластер в Оклахома-Сити на базе систем CS-3 с царь-чипами WSE-3 обеспечивает ИИ-производительность 44 Эфлопс (точность вычислений не указана) и поддерживает крупнейшие из когда-либо созданных ИИ-моделей. Кластер включает 315 млн ИИ-ядер и 1,4 квадрлн транзисторов.

Scale Datacenter подготовила для Cerebras саму площадку и сопутствующую инфраструктуру. В Scale подчеркнули, что рады сотрудничеству с Cerebras, оно позволит создать в Оклахома-Сити ИИ-инфраструктуру мирового класса. В мае 2025 года появилась информация о покупке Scale Datacenter ЦОД площадью 7,6 тыс. м2 в Оклахома-Сити у компании Expand Energy.

Ранее Cerebras объявила о намерении запустить шесть новых ИИ ЦОД в Северной Америке и Европе, в том числе с использованием более 300 систем CS-3 на объекте в Оклахома-Сити. У Cerebras есть кластеры для инференса в Санта-Кларе (Santa Clara) и Стоктоне (Stockton) в Калифорнии, последний расположен на барже-ЦОД Nautilus. Также имеется объект в Далласе (Dallas, Техас). Компания занимается созданием собственных кластеров в Миннеаполисе (Minneapolis, Миннесота), Монреале (Montreal, Канада — на объекте Bit Digital), а также в некоторых локациях на Среднем Западе США и в Европе.

Cerebras уже разместила оборудование в Эдинбургском университете, Сандийских национальных лабораториях (США), лабораториях Лос-Аламоса, мощностях G42/Core42, и др.

