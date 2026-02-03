OpenAI не устроили чипы NVIDIA для инференса, теперь она ищет альтернативы

По данным многочисленных отраслевых источников, компания OpenAI недовольна некоторыми ИИ-чипами NVIDIA и с прошлого года ищет им альтернативы. Потенциально это усложнит отношения между крупнейшими игроками рынка на фоне бума ИИ, сообщает Reuters. Изменения стратегии OpenAI связаны с усилением акцента на инференсе. NVIDIA доминирует в нише ускорителей для обучения ИИ-моделей, но теперь инференс стал отдельным рынком с сильной конкуренцией.

Решение OpenAI — вызов доминированию NVIDIA в сфере ИИ и препятствие $100-млрд сделки между компаниями, обеспечивающей разработчику чипов долю в ИИ-стартапе в обмен на доступ к передовым ускорителям. Предполагалось, что сделка будет закрыта за недели, но вместо этого переговоры ведутся месяцами. В то же время OpenAI заключила соглашение с AMD и Cerebras (её в своё время даже хотели купить) для получения «альтернативных» чипов, а также разрабатывает собственный ИИ-ускоритель при участии Broadcom. Amazon тоже не прочь предоставить OpenAI собственные ускорители, равно как и Google. Изменение планов OpenAI изменило и потребности в вычислительных мощностях и замедлило переговоры с NVIDIA.

В минувшую субботу глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) опроверг слухи о проблемах с OpenAI, назвав их «чепухой» и подчеркнув, что клиенты продолжают выбирать NVIDIA для инференса, поскольку компания обеспечивает наилучшее соотношение производительности и совокупной стоимости владения, причём в больших масштабах. Отдельно представитель OpenAI заявлял, что компания полагается на NVIDIA для поставок большинства чипов для инференса, причём именно NVIDIA обеспечивает наилучшую производительность на каждый вложенный доллар. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) отметил, что NVIDIA выпускает «лучшие чипы в мире» и есть надежда, что OpenAI останется её «гигантским» клиентом очень долгое время.

При этом, как сообщает Reuters со ссылкой на семь источников, OpenAI не удовлетворена производительностью инференса, на которую способны чипы NVIDIA. В частности, речь идёт о специализированных задачах вроде разработки ПО с помощью ИИ и коммуникаций ИИ с другим ПО. По данным одного из источников, компании понадобится новое аппаратное обеспечение, которое в конечном счёте обеспечит в будущем порядка 10 % вычислительных мощностей для инференса.

OpenAI обсуждала возможности работы с ИИ-стартапами, включая Cerebras и Groq для обеспечения чипов с более быстрым инференсом, но NVIDIA фактически поглотила Groq на $20 млрд, что привело к прекращению переговоров с компанией. Хотя формально речь идёт неэксклюзивном лицензировании технологий Groq, что в теории позволяет сторонним компаниям получить доступ к решениям Groq, фактически все разработчики перешли в NVIDIA, а оставшаяся небольшая команда отвечает за выполнение облачных контрактов с имеющимися заказчиками.

Чипы NVIDIA хорошо подходят для обработки больших объёмов данных при обучении больших ИИ-моделей вроде тех, что стоят за ChatGPT. Тем не менее прогресс требует массового использования уже обученных моделей для дальнейшего инференса и ИИ-рассуждений. Как сообщается, OpenAI с 2025 года ищет альтернативы ускорителям NVIDIA с упором на компании, создающие чипы с большими объёмами интегрированной SRAM. Maia 200 от Microsoft, по-видимому, компании не очень подходит.

Инференс моделей более требователен к памяти, чем обучение, а вычислительная нагрузка, наоборот, не так велика. В тоге нередко на доступ к данным уходит больше времени, чем на расчёты. NVIDIA и AMD полагаются на внешнюю память, что замедляет соответствующие процессы общения с чат-ботами. В OpenAI проблемы отметили при эксплуатации системы Codex, активно продвигаемой компанией для создания кода. В компании считают, что некоторые слабости системы связаны именно с оборудованием NVIDIA.

Конкуренты OpenAI полагаются на альтернативное оборудование. Anthropic активно использует AWS Trainium и Google TPU, а Google уже много лет использует свои TPU, которые с недавних пор готова отдавать на сторону. TPU оптимизированы в том числе для инференса и в некоторых отношениях более производительны, чем GPU общего назначения AMD и NVIDIA.

Когда OpenAI недвусмысленно выразила отношение к технологиям NVIDIA, та предложила компаниям, создающим ускорители с упором на SRAM, включая Cerebras и Groq, купить их бизнес. Cerebras отказалась и заключила прямую сделку с OpenAI. Groq вела переговоры с OpenAI о предоставлении вычислительных мощностей, что вызвало интерес у инвесторов, оценивших капитализацию компании на уровне $14 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: