Amazon не прочь инвестировать $10 млрд в OpenAI и дать стартапу фирменные ИИ-ускорители Trainium

Amazon ведет переговоры с OpenAI о возможных инвестициях более $10 млрд в стартап, предоставлении ему ускорителей серии Trainium и сдаче в аренду дополнительных вычислительных мощностей, сообщила газета The Financial Times. По словам её источников, знакомых с ситуацией, в случае заключения сделки капитализация OpenAI может превысить $500 млрд. Впрочем, переговоры находятся на ранней стадии и говорить об этом пока рано.

Переговоры проходят после пересмотра первоначальной сделки стартапа с его ранним инвестором Microsoft. Компании реструктурировали свои отношения, что позволило OpenAI заключить соглашения об использовании вычислительных мощностей конкурирующих с Microsoft облачных провайдеров. В частности, стартап подписал сделку с Amazon, обязавшись потратить $38 млрд на аренду ИИ-ускорителей NVIDIA в течение семи лет. Обсуждаемое сейчас соглашение об инвестициях и облачных сервисах будет заключено в дополнение к этому соглашению. Ранее OpenAI обязался использовать сервисы Azure на $250 млрд. Microsoft сохраняет эксклюзивные права на передовые модели OpenAI до 2032 года.

На данный момент стартапом заключены соглашения на сумму $1,5 трлн с NVIDIA, Oracle, AMD и Broadcom на поставку чипов и услуги вычислительной инфраструктуры. Циклический характер заключённых OpenAI сделок, а также отсутствие понятных механизмов коммерциализации ИИ и обоснованных расчётов стартапа по обеспечению окупаемости инвестиций, вызывает обеспокоенность некоторых инвесторов, считающих, что ИИ-индустрия находится на пути к формированию пузыря.

OpenAI не единственная, кто заключает сделки с поставщиками. Например, разработчик ИИ-моделей Anthropic, привлёк в общей сложности около $26 млрд инвестиций от Amazon, Google, Microsoft и NVIDIA, используя их оборудование и сервисы. Amazon является одним из крупнейших инвесторов Anthropic. С 2023 года она вложила в стартап около $8 млрд.

Обсуждаемая с Amazon сделка также знаменует собой еще один шаг в попытках OpenAI диверсифицировать чипы, используемые для обучения и запуска своих моделей. Источники сообщили, что Amazon и OpenAI также обсуждают коммерческое сотрудничество, связанное с маркетплейсом технологического гиганта. Стартап стремится закрепиться в сфере электронной коммерции и уже заключил сделки с Etsy, Shopify и Instacart с целью создания новых источников дохода.

